"Bárhová magammal viszem" – Végre elárulta: Jennifer Aniston ezért igazi bombázó 57 évesen

Jennifer Aniston ismét bebizonyította, hogy az életkor csak egy szám. Az 57 éves színésznő egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban mutatta meg, hogyan tartja magát csúcsformában. A módszere pedig sokkal egyszerűbb, mint azt sokan gondolnák.

Jennifer Aniston 57 évesen is bomba formában van (Fotó: Stewart Cook/Shutterstock for SAG / Northfoto)

Az 57 éves színésznő bomba formájának titka egy PVOLVE nevű edzésfajta, amelyet már 5 éve űz rendszeresen

A Jóbarátok Rachel-je fontosnak tartja, hogy minden nap mozogjon valamit és hiszi, hogy a titok a következetességben rejlik.

Jennifer Aniston Instagram-oldalán egy videót tett közzé, amelyben elárulta azt a különleges edzésprogramot, amelyet az elmúlt öt évben végzett, és amelynek köszönhetően élete legjobb formájában van. Az 57 éves színésznő egy ideje egy speciális módszerre, a Pvolve edzésre váltott, amely alacsony terhelésű, kontrollált mozgásokra épül. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy az izmok fejlődjenek anélkül, hogy túlterhelné az ízületeket vagy sérüléseket okozna. A Jóbarátok Rachel-je szerint ez hozta meg számára a legnagyobb változást: már nem szenved állandó sérülésektől, és jobban érzi magát, mint valaha:

Öt éve gyakorlom a PVOLVE-ot, és őszintén szólva a legfontosabb, amit észrevettem, hogy nem sérültem meg. Korábban állandóan megsérültem, most viszont egyáltalán nincs sérülésem.

Jennifer Aniston edzője, Dani Coleman még januárban a Dailymail-nek azt nyilatkozta erről, hogy a PVOLVE edzésmódszernél a hangsúly nem az extrém intenzitáson van, hanem az okosan felépített, funkcionális erősítésen. Ez a fajta edzés így nemcsak látványos eredményt hoz, hanem hosszú távon is fenntartható.

Jennifer Aniston egy 44 dolláros eszközre esküszik

Az 57 éves színésznő azonban úgy véli, hogy a bomba forma titka nemcsak ebben az edzésmódszerben rejlik, hanem sokkal inkább a következetességben. Számára az a legfontosabb, hogy minden nap tegyen valamit az egészségéért. Az edzője, Dani Coleman szerint Jennifer Aniston akkor is mozog, ha nincs ideje hosszú edzésekre. A színésznő már egy korábbi interjújában is bevallotta, hogy van egy 44 dolláros eszköz, a PVOLVE szalag, amit minden nap használ, még akkor is, ha csak a konyhában üldögél vagy bevásárolni megy:

Ez az egyik kedvenc edzőeszközöm. Bárhová magammal viszem.

Az edzések során pedig teljes testet átmozgató gyakorlatokat végez, gyakran ellenállásos tréninggel és súlyzós elemekkel kombinálva. Ezek segítenek a szálkás izomzata kialakításában és a teste megerősítésében.