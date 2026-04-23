"Bárhová magammal viszem" – Végre elárulta: Jennifer Aniston ezért igazi bombázó 57 évesen

Jennifer Aniston ismét bebizonyította, hogy az életkor csak egy szám. Az 57 éves színésznő egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban mutatta meg, hogyan tartja magát csúcsformában. A módszere pedig sokkal egyszerűbb, mint azt sokan gondolnák.
Jennifer Aniston Instagram-oldalán egy videót tett közzé, amelyben elárulta azt a különleges edzésprogramot, amelyet az elmúlt öt évben végzett, és amelynek köszönhetően élete legjobb formájában van. Az 57 éves színésznő egy ideje egy speciális módszerre, a Pvolve edzésre váltott, amely alacsony terhelésű, kontrollált mozgásokra épül. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy az izmok fejlődjenek anélkül, hogy túlterhelné az ízületeket vagy sérüléseket okozna. A Jóbarátok Rachel-je szerint ez hozta meg számára a legnagyobb változást: már nem szenved állandó sérülésektől, és jobban érzi magát, mint valaha:
Öt éve gyakorlom a PVOLVE-ot, és őszintén szólva a legfontosabb, amit észrevettem, hogy nem sérültem meg. Korábban állandóan megsérültem, most viszont egyáltalán nincs sérülésem.
Jennifer Aniston edzője, Dani Coleman még januárban a Dailymail-nek azt nyilatkozta erről, hogy a PVOLVE edzésmódszernél a hangsúly nem az extrém intenzitáson van, hanem az okosan felépített, funkcionális erősítésen. Ez a fajta edzés így nemcsak látványos eredményt hoz, hanem hosszú távon is fenntartható.
Az 57 éves színésznő azonban úgy véli, hogy a bomba forma titka nemcsak ebben az edzésmódszerben rejlik, hanem sokkal inkább a következetességben. Számára az a legfontosabb, hogy minden nap tegyen valamit az egészségéért. Az edzője, Dani Coleman szerint Jennifer Aniston akkor is mozog, ha nincs ideje hosszú edzésekre. A színésznő már egy korábbi interjújában is bevallotta, hogy van egy 44 dolláros eszköz, a PVOLVE szalag, amit minden nap használ, még akkor is, ha csak a konyhában üldögél vagy bevásárolni megy:
Ez az egyik kedvenc edzőeszközöm. Bárhová magammal viszem.
Az edzések során pedig teljes testet átmozgató gyakorlatokat végez, gyakran ellenállásos tréninggel és súlyzós elemekkel kombinálva. Ezek segítenek a szálkás izomzata kialakításában és a teste megerősítésében.
Jennifer Aniston étrendje sem szélsőséges: az úgynevezett 80/20 szabályt követi. Ez azt jelenti, hogy az idő 80 százalékában egészségesen étkezik, míg 20 százalékban megengedi magának a kedvenc ételeit, például pizzát vagy tésztát. Ez a kiegyensúlyozott hozzáállás segíti őt abban, hogy ne érezze kényszernek az életmódváltást, hanem hosszú távon is fenntartható legyen számára.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.