Jennifer Aniston személyi edzője kitálalt: Ez a titka a színésznő bomba formájának

Az 56 éves színésznő elképesztő formában van, és most bebizonyítja, hogy Hollywood egyik legjobb alakját nem a véletlennek köszönheti. A Jóbarátok sztárjának személyi edzője, Dani Coleman, ugyanis elárulta, milyen edzés- és életmódtitkok állnak Jennifer Aniston alakja mögött.

Jennifer Aniston 56 évesen is bomba formában van

(Fotó: Jeffrey Mayer/JTM Photos/Northfoto)

Jennifer Aniston bomba formájának titka

Jennifer Aniston neve egyet jelent a kortalan szépséggel és a tökéletes alakkal. Személyi edzője szerint azonban a színésznő tökéletes alakja mögött nem varázslat, hanem tudatos és rendszeres munka áll. A Jóbarátok Rachelje szinte minden nap mozog, akkor is, ha forgatások, utazások vagy egyéb elfoglaltságok nehezítik a mindennapjait. Az edzések során Jennifer Aniston elsősorban teljes testes gyakorlatokat végez, amelyek egyszerre fejlesztik az izomerőt, az állóképességet és a hajlékonyságot. Kiemelt szerepet kapnak az ellenállásos edzések, a súlyzós gyakorlatok és a funkcionális mozgásformák, amelyek segítenek megőrizni az izmok tónusát és a test stabilitását.

Jennifer Aniston nem feltétlen ragaszkodik a hosszú edzésekhez, szerinte a lényeg, hogy minden nap mozogjon valamit

(Fotó: B/X17online.com/Northfoto)

Jennifer Aniston aranyszabálya

Jennifer Aniston edzésfilozófiája egyszerű, mégis hatékony. Jobb minden nap egy kicsit mozogni, mint időnként hosszú, kimerítő edzéseket végezni. Dani Coleman szerint a színésznő gyakran beéri 20–30 perc célzott mozgással, ha éppen nincs több ideje. A lényeg a rendszeresség. A személyi edző szerint Jennifer Aniston életmódjának egyik kulcseleme pedig az úgynevezett 80/20 szabály. Ez azt jelenti, hogy az idő 80 százalékában egészségesen él, odafigyel a táplálkozásra és a mozgásra, amíg a fennmaradó 20 százalékban megengedi magának az apró bűnözéseket. Egy szelet pizza, egy hamburger vagy egy martini belefér és pont ettől tartható fenn hosszú távon ez az életmód.

Jennifer Aniston bomba formájának titka a tudatosság és a rendszeresség

(Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Pvolve edzés

A sztár egyik kedvence a Pvolve edzésrendszer, amely alacsony terhelés mellett is rendkívül hatékony. Ez a mozgásforma különösen ideális a Jóbarátok Rachelje számára, hiszen kíméli az ízületeket, mégis látványos eredményt hoz. Ez az erősítő edzés különösen fontos szerepet játszik Jennifer Aniston mindennapjaiban, mivel ötven felett az izomtömeg és a csontsűrűség megőrzése kiemelten lényeges. Éppen ezért a színésznő tudatosan kerüli a túlzott terhelést, helyette inkább okosan felépített, változatos gyakorlatokat végez. Jennifer Aniston személyi edzője nagyon szeret a sztárral edzeni, ugyanis a foglalkozások hangulata mindig felszabadult és gyakran a színésznő kutyái is jelen vannak, ami még élvezetesebbé teszi a mozgást.