Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Lívia, Lídia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Micsoda csók! Intim fotókat osztottak meg Jennifer Anistonról!

intim fotó
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 12. 15:15
Jennifer AnistonCourteney CoxJóbarátokReese Witherspoon
A Jóbarátok Rachelje február 11-én lett 57 éves. E jeles alkalomból pedig Jennifer Aniston pasija intim fotókkal köszöntötte a színésznőt.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Jennifer Aniston február 11-én ünnepelte az 57. születésnapját és e jeles alkalomból pasija egy igazán romantikus bejegyzéssel köszöntötte őt. Jim Curtis Instagram-oldalán intim fotót osztott meg a színésznőről. 

Jennifer Aniston február 11-én ünnepelte az 57. születésnapjátJennifer Aniston február 11-én ünnepelte az 57. születésnapját
Jennifer Aniston február 11-én ünnepelte az 57. születésnapját
(Fotó: Stewart Cook/Shutterstock for SAG / Northfoto)

Jennifer Aniston pasija intim fotót osztott meg a színésznőről

Jennifer Aniston 2026. február 11-én töltötte be 57. életévét. A hollywoodi színésznő születésnapja alkalmából pasija, aki hipnoterapeutaként és wellness-szakértőként ismert, különleges bejegyzéssel lepte meg őt. Jim Curtis Instagram-oldalán két fotót osztott meg közösségi oldalán. Az egyik képen Jennifer Anistonnal együtt egy hajón állva felszabadultan nevetnek, amíg a másikon egy intim pillanat látható, amint épp megcsókolják egymást. A fotók mellé pedig annyit írt köszöntésképp, hogy 'HBD MY ❤️', vagyis 'Boldog születésnapot, szerelmem'.

Jennifer Aniston születésnapi köszöntései

De nem Jim Curtis az egyetlen, aki felköszöntötte a Jóbarátok Racheljét. Courteney Cox nosztalgikus fotót osztott meg a színésznőről és azokról a szintén Vízöntő jegyű barátairól, akiknek mostanában van a születésnapja. A képekhez pedig azt írta, hogy: 

Úgy tűnik, az Ikrek szeretik a Vízöntőket! Annyi születésnap van ebben a hónapban! Nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen sok 'levegő jegyű' van az életemben.

Reese Witherspoon is közös fotókkal köszöntötte Jennifer Anistont. Az egyiken még a Jóbarátok sorozatban, a másikon pedig a The Morning Show forgatásán láthatóak együtt. A meghitt fotókhoz pedig azt írta, hogy:

Boldog születésnapot, @jenniferaniston! A Green nővérektől a híradósokig, a beszélgetéseink és a nevetésünk soha nem szűnik meg. Az élet iránti szereteted, a humorod és a végtelen pozitív hozzáállásod igazi ajándék. Nagyon hálás vagyok, hogy ismerhetlek a képernyőn és azon kívül is. Szeretlek, Jen!

Jennifer Aniston pasija, Jim Curtis, hipnoterapeitaként és wellnes-szakértőként tevékenykedik
Jennifer Aniston pasija, Jim Curtis, hipnoterapeitaként és wellnes-szakértőként tevékenykedik
Fotó: Photo Image Press /  Northfoto

Jennifer Aniston és Jim Curtis kapcsolata

Jennifer Aniston Jim Curtis-szel való kapcsolata 2025 közepén került először reflektorfénybe. A pletykák akkor kezdtek erősödni, amikor a pár együtt nyaralt Mallorcán, Spanyolországban, a színésznő barátainak - Jason Bateman és Amanda Anka - társaságában. A közös vakációról készült fotók már akkor arra utaltak, hogy a kapcsolat komolyabb lehet egyszerű barátságnál. Bennfentes források szerint Jim Curtis egy kiegyensúlyozott, támogató személyiség, aki stabil hátteret biztosít a színésznő számára, így Jennifer Aniston boldog és nyugodt ebben a kapcsolatban. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu