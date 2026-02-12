Micsoda csók! Intim fotókat osztottak meg Jennifer Anistonról!

Jennifer Aniston február 11-én ünnepelte az 57. születésnapját és e jeles alkalomból pasija egy igazán romantikus bejegyzéssel köszöntötte őt. Jim Curtis Instagram-oldalán intim fotót osztott meg a színésznőről.

(Fotó: Stewart Cook/Shutterstock for SAG / Northfoto)

Jennifer Aniston 2026. február 11-én töltötte be 57. életévét. A hollywoodi színésznő születésnapja alkalmából pasija, aki hipnoterapeutaként és wellness-szakértőként ismert, különleges bejegyzéssel lepte meg őt. Jim Curtis Instagram-oldalán két fotót osztott meg közösségi oldalán. Az egyik képen Jennifer Anistonnal együtt egy hajón állva felszabadultan nevetnek, amíg a másikon egy intim pillanat látható, amint épp megcsókolják egymást. A fotók mellé pedig annyit írt köszöntésképp, hogy 'HBD MY ❤️', vagyis 'Boldog születésnapot, szerelmem'.

Jennifer Aniston születésnapi köszöntései

De nem Jim Curtis az egyetlen, aki felköszöntötte a Jóbarátok Racheljét. Courteney Cox nosztalgikus fotót osztott meg a színésznőről és azokról a szintén Vízöntő jegyű barátairól, akiknek mostanában van a születésnapja. A képekhez pedig azt írta, hogy:

Úgy tűnik, az Ikrek szeretik a Vízöntőket! Annyi születésnap van ebben a hónapban! Nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen sok 'levegő jegyű' van az életemben.

Reese Witherspoon is közös fotókkal köszöntötte Jennifer Anistont. Az egyiken még a Jóbarátok sorozatban, a másikon pedig a The Morning Show forgatásán láthatóak együtt. A meghitt fotókhoz pedig azt írta, hogy:

Boldog születésnapot, @jenniferaniston! A Green nővérektől a híradósokig, a beszélgetéseink és a nevetésünk soha nem szűnik meg. Az élet iránti szereteted, a humorod és a végtelen pozitív hozzáállásod igazi ajándék. Nagyon hálás vagyok, hogy ismerhetlek a képernyőn és azon kívül is. Szeretlek, Jen!

Jennifer Aniston pasija, Jim Curtis, hipnoterapeitaként és wellnes-szakértőként tevékenykedik

Fotó: Photo Image Press / Northfoto

Jennifer Aniston és Jim Curtis kapcsolata

Jennifer Aniston Jim Curtis-szel való kapcsolata 2025 közepén került először reflektorfénybe. A pletykák akkor kezdtek erősödni, amikor a pár együtt nyaralt Mallorcán, Spanyolországban, a színésznő barátainak - Jason Bateman és Amanda Anka - társaságában. A közös vakációról készült fotók már akkor arra utaltak, hogy a kapcsolat komolyabb lehet egyszerű barátságnál. Bennfentes források szerint Jim Curtis egy kiegyensúlyozott, támogató személyiség, aki stabil hátteret biztosít a színésznő számára, így Jennifer Aniston boldog és nyugodt ebben a kapcsolatban.