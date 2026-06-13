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Orbán Viktor: "Mire a falevelek lehullanak, a Fidesznek készen kell állnia!"

Orbán Viktor: "Mire a falevelek lehullanak, a Fidesznek készen kell állnia!"

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 21:25
FideszOrbán Viktor
Orbán Viktor, a Fidesz régi-új elnöke a megújulás fontosságáról is beszélt a pártújító kongresszuson.

Június 13-án tartotta pártújító kongresszusát a Fidesz, ahol többek közt az elnök személyéről is döntöttek. Ezt a tisztséget újfent Orbán Viktor kapta, aki párttársaihoz intézett beszédében kitért arra: a Fidesznek az új politikai helyzethez alkalmazkodva kell meghatároznia a feladatait. Mint fogalmazott, mivel már nincs kormányzati hatalom a kezükben, az emberek hangjának kell lenniük, és fel kell lépniük a szerintük hibás kormányzati döntésekkel szemben. Hozzátette: készen kell állni arra az esetre, hogy a kormány befuccsol, és az embereknek elegük lesz a Tiszából. A jó ellenzék folyamatosan kormányképes állapotban van – emelte ki.

Beszéde végén az őszi határidőt jelölte meg: 

Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia!

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