Orbán Viktor: "Mire a falevelek lehullanak, a Fidesznek készen kell állnia!"

Június 13-án tartotta pártújító kongresszusát a Fidesz, ahol többek közt az elnök személyéről is döntöttek. Ezt a tisztséget újfent Orbán Viktor kapta, aki párttársaihoz intézett beszédében kitért arra: a Fidesznek az új politikai helyzethez alkalmazkodva kell meghatároznia a feladatait. Mint fogalmazott, mivel már nincs kormányzati hatalom a kezükben, az emberek hangjának kell lenniük, és fel kell lépniük a szerintük hibás kormányzati döntésekkel szemben. Hozzátette: készen kell állni arra az esetre, hogy a kormány befuccsol, és az embereknek elegük lesz a Tiszából. A jó ellenzék folyamatosan kormányképes állapotban van – emelte ki.

Beszéde végén az őszi határidőt jelölte meg: