Jennifer Aniston a gyerekvállalás kapcsán: „Az egészségügyi problémáim senki másra nem tartoznak!”

Jennifer Aniston nemrégiben az Armchair Expert podcast műsorban őszintén beszélt arról, miért nem akart soha örökbe fogadni. Még annak ellenére sem, hogy hosszú éveken át próbálkozott lombikkezeléssel, és több nehézségen is keresztülment egy lehetséges baba miatt.

Jennifer Aniston 2025-ben bevallotta, rövid ideig eljátszott az örökbefogadás gondolatával, de aztán ez a vágy gyorsan elmúlt

Fotó: Sonia Moskowitz Gordon / Northfoto

Jennifer Aniston gyereke kapcsán nehéz döntést hozott

A People magazin beszámolója szerint Jennifer Aniston a Dax Shepard által vezetett Armchair Expert podcast műsorban kifejtette a gyermekvállalással kapcsolatos véleményét. Az 56 éves színésznő világos döntést hozott az örökbefogadással kapcsolatban:

Ha azt mondják nekem: 'De örökbe fogadhatsz', akkor azt felelem: nem akarok örökbe fogadni. Szeretném látni a saját DNS-emet egy kis emberben. Talán önzőnek hangzik, de mindig is erre vágytam.

A Jóbarátok Rachelje elmondta azt is, hogy bár előfordult, hogy rövid ideig eljátszott az örökbefogadás gondolatával, a vágy gyorsan elmúlt. Mostanra pedig teljesen elfogadta a tényt, hogy ő nem lesz anya:

Az a hajó már elment. Nincs már bennem az a folyamatos kétely, hogy 'talán, talán, talán...' Ez az egész lezárult bennem.

Jennifer Aniston párja helyett kutyájával vigasztalódik

Fotó: Smartwater/ MEGA / Northfoto

Jennifer Aniston meddőségi küzdelmei

Jennifer Aniston már korábban is beszélt arról, milyen nehézségekkel küzdött a termékenységi kezelések során. Hosszú éveken át próbálkozott lombikkezeléssel, alternatív gyógymódokkal, például kínai gyógynövényekkel, és sokáig remélte, hogy egyszer édesanya lehet. Egy korábbi interjúban azt is elárulta, hogy visszatekintve bárcsak korábban hallotta volna, hogy lefagyaszthatja a petesejtjeit. Ezzel talán növelhette volna az esélyeit az anyaságra. Jennifer Aniston azonban úgy döntött, hogy ezt a küzdelmet nem osztja meg a nyilvánossággal:

Az egészségügyi problémáim senki másra nem tartoznak.

Jennifer Aniston hosszú éveken keresztül küzdött termékenységi gondokkal

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Jennifer Aniston mérges volt a sajtóra

A Jóbarátok Rachelje arról is őszintén megnyílt, mennyire megviselték a sajtóban és a közösségi médiában keringő pletykák:

Azt mondták, hogy nem akarok gyereket, mert önző vagyok, mert a karrierem fontosabb. Ez a fajta narratíva igazságtalan és kimerítő. Az emberek nem tudhatják, mi zajlik a háttérben.

Továbbá hozzátette, hogy sokáig úgy érezte, meg kellene védenie magát ezektől a hamis feltételezésektől, de végül úgy döntött, hogy az élete nem tartozik másokra. Ugyanakkor megérti, hogy a közszereplés együtt jár a spekulációval, még akkor is, ha az sokszor fájdalmas.