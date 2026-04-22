Cher fia hamarosan bíróság elé áll botrányai miatt 

Cher fia körül mindig történik valami. Elijah Blue Allmant februárban őrizetbe vették, majd márciusban ismét, azóta pedig előzetes letartóztatásban van. De még a börtönből is okozott némi felfordulást áprilisban. Kiderült ugyanis, hogy van egy 15 éves lánya, akit eddig titokban tartott, és akiről még Cher sem tudott. Mindeközben a 79 éves popdíva próbálja gyámsága alá vonni gyerekét, hogy ne okozzon több anyagi kárt magának. Júniusban pedig bíróság elé áll korábbi ügyei miatt.
A sajtóértesülések szerint Cher fia hamarosan bíróság elé áll a februári letartóztatása miatt. Elijah Blue Allman állítólag lemondott az előzetes meghallgatásról, ezzel elismerve az ellene felhozott vádakat, a tárgyalását pedig 2026 júniusára tűzték ki. Az ügy 2026. február 27-én kezdődött, amikor Cher fiát letartóztatták egy elit bentlakásos iskola, a New Hampshire állambeli St. Paul's School területén. A beszámolók szerint a zenész 'zavartan és agresszívan' viselkedett az intézmény étkezőjében, ezért a rendőrségnek kellett intézkednie. A hatóságok ezek után több vádpontban is eljárást indítottak ellene, köztük testi sértés, fenyegetés, garázdaság és jogtalan behatolás miatt. Az eset pedig különösen furcsa fordulatot vett, amikor Elijah Blue Allman azt állította, hogy ő 'szülőként' tartózkodik az iskolában. Hiszen addig a nyilvánosság nem tudott arról, hogy gyermeke lenne. Március 2-án ismét őrizetbe vették, miután betört egy windhami házba. Ezt követően viszont már nem engedték el, a salemi kerületi bíróság bírája előzetes letartóztatásba helyezte őt a következő tárgyalásig. Cher fia azóta is a New Hampshire-i Brentwoodban található Rockingham House of Corrections börtönben van őrizetben.
Elijah Blue Allman letartóztatása után nem sokkal egy még meglepőbb információ látott napvilágot. Kiderült, hogy Cher fia egy tizenöt éves lány édesapja. A hírt Kayti Edwards, a lány édesanyja hozta nyilvánosságra, aki elmondta, hogy rövid kapcsolatukból született meg a gyermek még 2010-ben. A lány hosszú ideig nem tudta, hogy Cher fia az ő apukája, azt hitte csak egy családi barát. Az édesanya állítása szerint Elijah nem vállalt aktív szerepet a gyermek életében, és csak ritkán volt jelen. A helyzetet súlyosbította, hogy nemcsak a rajongók, de Cher maga sem tudott unokája létezéséről. A popdíva a hírt eleinte kétkedve fogadta, később azonban megerősítést nyert, és végül személyesen is találkozott a lánnyal. Ez a fejlemény pedig csak tovább bonyolította fiával való kapcsolatát.
Cher-nél pedig ezzel be is telt a pohár. A botrányokat követően újra kérelmezte fia vagyonának felügyeletét, arra hivatkozva, hogy Elijah Blue Allman nem képes megfelelően kezelni pénzügyeit és saját életét. A bírósági dokumentumok szerint súlyos mentális és addikciós problémákkal küzd, amelyek miatt kiszolgáltatott helyzetbe került. A 79 éves popdíva azt állítja, hogy fiának 200.000 dollár adóssága van, 18.000 dollárral tartozik egy drogdílernek, valamint 50.000 dollárral egy Airbnb-szállásnak, amelyet tönkretett, miután 18 szállodából kitiltották. A jogi ügyek és a családi konfliktusok így párhuzamosan zajlanak, Allman pedig börtönben várja, hogy hogyan alakul a sorsa.
