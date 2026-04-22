Cher fia körül mindig történik valami. Elijah Blue Allmant februárban őrizetbe vették, majd márciusban ismét, azóta pedig előzetes letartóztatásban van. De még a börtönből is okozott némi felfordulást áprilisban. Kiderült ugyanis, hogy van egy 15 éves lánya, akit eddig titokban tartott, és akiről még Cher sem tudott. Mindeközben a 79 éves popdíva próbálja gyámsága alá vonni gyerekét, hogy ne okozzon több anyagi kárt magának. Júniusban pedig bíróság elé áll korábbi ügyei miatt.

Cher fia, Elijah Blue Allmann előzetes letartóztatásban várja a tárgyalást

Cher fia hamarosan bíróság elé áll botrányai miatt

A sajtóértesülések szerint Cher fia hamarosan bíróság elé áll a februári letartóztatása miatt. Elijah Blue Allman állítólag lemondott az előzetes meghallgatásról, ezzel elismerve az ellene felhozott vádakat, a tárgyalását pedig 2026 júniusára tűzték ki. Az ügy 2026. február 27-én kezdődött, amikor Cher fiát letartóztatták egy elit bentlakásos iskola, a New Hampshire állambeli St. Paul's School területén. A beszámolók szerint a zenész 'zavartan és agresszívan' viselkedett az intézmény étkezőjében, ezért a rendőrségnek kellett intézkednie. A hatóságok ezek után több vádpontban is eljárást indítottak ellene, köztük testi sértés, fenyegetés, garázdaság és jogtalan behatolás miatt. Az eset pedig különösen furcsa fordulatot vett, amikor Elijah Blue Allman azt állította, hogy ő 'szülőként' tartózkodik az iskolában. Hiszen addig a nyilvánosság nem tudott arról, hogy gyermeke lenne. Március 2-án ismét őrizetbe vették, miután betört egy windhami házba. Ezt követően viszont már nem engedték el, a salemi kerületi bíróság bírája előzetes letartóztatásba helyezte őt a következő tárgyalásig. Cher fia azóta is a New Hampshire-i Brentwoodban található Rockingham House of Corrections börtönben van őrizetben.