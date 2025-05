A ma 79 éves Cher élete képekben - Galéria

Megannyi gigaslágert, no meg rengeteg botrányt köszönhetünk Chernek. A 79 éves énekes-színésznő igen tartalmas életében szerencsére kevés olyan pont van, amiről nem beszélt már korábban. Egyáltalán nem szégyenlős, ez pedig a mai napig látszik rajta! Azon előadók közé tartozik, akik valahogy a sok botrányuk mellett csodálatos énekhangjukkal és emlékezetes szerzeményeikkel képesek voltak hosszú évekig fent maradni az előadói palettán. Márpedig az énekesnő 200 millió eladott albumot produkált több, mint hat évtizedes karrierje alatt. Már tizenhat éves korában énekelt, noha akkor még csak a háttérben, vokalistaként. Ezt követően fedezték fel brutális tehetségét, a többi pedig már történelem. Azóta kétszer is Európa vezető-énekesnőjévé választották, ami rajta kívül csak Madonnának sikerült.

Cher fiatalon is igazi férfifaló hírében állt, noha elmondása szerint nem sok szerelme volt - Fotó: New York Daily News Archive

Cher 2025-ben úgy néz ki, megállapodott

Jelenleg Alexander Edwards az énekesnő párja, akivel úgy néz ki, nagyon is izzik köztük a levegő és boldogok. Több eseményen is megjelentek már, és egyáltalán nem titkolják azt, ami köztük van. Ki tudja, lehet, hogy végleg révbe érhetett? A zenészen túl több sarkallatos pont és mérföldkő is volt Cher életében, amit most galériánkban mutatunk meg. Ezzel tisztelegve a több, mint 60 éves pályafutása alatt, ami nem csak a színpadból állt! Annak idején még Oscar-díjat is nyert legjobb női főszereplő kategóriában, e mellé társul 3 Golden Globe-szobor is.

