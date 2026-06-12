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24 órás drogmaraton: akcióban a magyar rendőrség

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 12:55
rendőrségdrograzzia
A rendőrség 2026. június 15. és 21. között országos közúti ellenőrzést tart a ROADPOL Alkohol és Drog akció keretében.

A magyar rendőrség június közepén csatlakozik a ROADPOL (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) éves ellenőrzési programjához, amelynek célja az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrése. Nem csak a droghasználóknak éri meg odafigyelni.

Országos drograzziára készül a rendőrség, most is megéri figyelni az utakon
Országos drograzziára készül a rendőrség, most is megéri figyelni az utakon
Fotó: Police.hu

A hatóság tájékoztatása szerint az egyhetes akció során minden megyében fokozott jelenlétre és ellenőrzésekre kell számítani, különös tekintettel a közlekedésbiztonsági kockázatokra.

Indul a drograzzia!

Kiemelt esemény lesz június 19-én, amikor reggel 9 órától 24 órás „Alkohol- és Drogmaraton” keretében országszerte egyszerre több helyszínen is ellenőrzik az autósokat. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a ROADPOL Operational Group éves terve alapján végzett akciók célja a balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságának növelése.

A tájékoztatás szerint az ittas vezetés következményei súlyosak lehetnek: a jogosítvány bevonása mellett pénzbírság és büntetőeljárás is várhat az érintettekre.

A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a felelős közlekedés tudatos döntéseken múlik. A szórakozni indulóknak azt javasolják, már előre gondoskodjanak a hazajutás módjáról, például tömegközlekedéssel, taxival, sofőrszolgálattal, vagy kijelölt sofőrrel – írja a police.hu.

 

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