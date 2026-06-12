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Cseresznye újragondolva: ha már unod a sütit és a gyümölcslevest – Egyszerű nyári diétás saláta recept

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors diéta
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 13:15
salátacseresznyenyár
Itt a nyár, süt a nap és ami a legjobb, érnek a gyümölcsök. A cseresznye az egyik nagy kedvencünk, ha te is imádod, akkor olvass tovább, mert most hoztunk egy tuti receptet, ami tökéletes választás, ha egy kis változatosságra vágysz, de nem akarsz lemondani a cseresznyéről.
Bors
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Tombol a cseresznyeszezon, és mi minden percét imádjuk. Korábban már írtunk a cseresznye jótékony hatásáról, és most hoztunk egy tuti saláta receptet, hogy feldobjuk a repertoárodat cseresznye receptek terén.

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Cseresznye újra gondolva: ha már unod a süti és a gyümölcslevest! – Egyszerű nyári saláta recept
Fotó: kochabamba /  Shutterstock 
  • Miért érdemes minél több cseresznyét fogyasztani.
  • Recept hozzávalói.
  • Így készítsd el a salátát.

Cseresznye, igazi szuper gyümölcs

Tele van vitaminokkal és antioxidánsokkal, sőt, alacsony glikémiás indexe miatt cukorbetegek is fogyaszthatják, persze csak mértékkel. Emellett vízajtó, jót tesz a szívnek, és még az alvást is segíti melatonin tartalma miatt. Itt az idő, hogy ne csak sütiben vagy levesben gondolkodj, a következő édes-sós ízvilágú salátát érdemes kipróbálnod!

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

1 csomag (kb. 140 g) tavaszi salátakeverék

1 csésze hosszában felvágott és felkockázott uborka

2 csésze cseresznye, kimagozva és félbevágva

1/4 csésze áfonya

1/4 csésze morzsolt feta sajt

1/4 csésze apróra vágott dió

Dresszinghez

1 1/2 teáskanál dijoni mustár

1 evőkanál almaecet  

1/2 csésze extra szűz olívaolaj

Só és bors ízlés szerint  

cseresznye, diétás étel, gyümölcs
Egyszerű nyári cseresznyés saláta recept
Fotó: Chatham172 /  Shutterstock 

Így készítsd el

Fogj egy nagy salátástálat, dobj bele minden hozzávalót, és keverd őket jól össze. Utána készítsd el a dressinget, ehhez nem kell mást tenned, mint az öntet alapanyagait szintén összekeverni egy kisebb tálban és végül jól megcsorgatni vele a salátát. Keverd jól össze, és el is készült a könnyű nyári cseresznyesaláta!

Használd ki a cseresznyeszezon minden pillanatát, hiszen nem csak finom, de egészséges gyümölcsről beszélünk, ami tele van értékes tápanyagokkal.  

Íme, egy másik ínycsiklandó cseresznyés recept:

 

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu