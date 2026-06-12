Cseresznye újragondolva: ha már unod a sütit és a gyümölcslevest – Egyszerű nyári diétás saláta recept

Tombol a cseresznyeszezon, és mi minden percét imádjuk. Korábban már írtunk a cseresznye jótékony hatásáról, és most hoztunk egy tuti saláta receptet, hogy feldobjuk a repertoárodat cseresznye receptek terén.
Tele van vitaminokkal és antioxidánsokkal, sőt, alacsony glikémiás indexe miatt cukorbetegek is fogyaszthatják, persze csak mértékkel. Emellett vízajtó, jót tesz a szívnek, és még az alvást is segíti melatonin tartalma miatt. Itt az idő, hogy ne csak sütiben vagy levesben gondolkodj, a következő édes-sós ízvilágú salátát érdemes kipróbálnod!
1 csomag (kb. 140 g) tavaszi salátakeverék
1 csésze hosszában felvágott és felkockázott uborka
2 csésze cseresznye, kimagozva és félbevágva
1/4 csésze áfonya
1/4 csésze morzsolt feta sajt
1/4 csésze apróra vágott dió
1 1/2 teáskanál dijoni mustár
1 evőkanál almaecet
1/2 csésze extra szűz olívaolaj
Só és bors ízlés szerint
Fogj egy nagy salátástálat, dobj bele minden hozzávalót, és keverd őket jól össze. Utána készítsd el a dressinget, ehhez nem kell mást tenned, mint az öntet alapanyagait szintén összekeverni egy kisebb tálban és végül jól megcsorgatni vele a salátát. Keverd jól össze, és el is készült a könnyű nyári cseresznyesaláta!
Használd ki a cseresznyeszezon minden pillanatát, hiszen nem csak finom, de egészséges gyümölcsről beszélünk, ami tele van értékes tápanyagokkal.
Íme, egy másik ínycsiklandó cseresznyés recept:
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