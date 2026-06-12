Cseresznye újragondolva: ha már unod a sütit és a gyümölcslevest – Egyszerű nyári diétás saláta recept

Tombol a cseresznyeszezon, és mi minden percét imádjuk. Korábban már írtunk a cseresznye jótékony hatásáról, és most hoztunk egy tuti saláta receptet, hogy feldobjuk a repertoárodat cseresznye receptek terén.

Cseresznye újra gondolva: ha már unod a süti és a gyümölcslevest! – Egyszerű nyári saláta recept

Fotó: kochabamba / Shutterstock

Miért érdemes minél több cseresznyét fogyasztani.

Recept hozzávalói.

Így készítsd el a salátát.

Cseresznye, igazi szuper gyümölcs

Tele van vitaminokkal és antioxidánsokkal, sőt, alacsony glikémiás indexe miatt cukorbetegek is fogyaszthatják, persze csak mértékkel. Emellett vízajtó, jót tesz a szívnek, és még az alvást is segíti melatonin tartalma miatt. Itt az idő, hogy ne csak sütiben vagy levesben gondolkodj, a következő édes-sós ízvilágú salátát érdemes kipróbálnod!

Hozzávalók, amikre szükséged lesz

1 csomag (kb. 140 g) tavaszi salátakeverék

1 csésze hosszában felvágott és felkockázott uborka

2 csésze cseresznye, kimagozva és félbevágva

1/4 csésze áfonya

1/4 csésze morzsolt feta sajt

1/4 csésze apróra vágott dió

Dresszinghez

1 1/2 teáskanál dijoni mustár

1 evőkanál almaecet

1/2 csésze extra szűz olívaolaj

Só és bors ízlés szerint

Egyszerű nyári cseresznyés saláta recept

Fotó: Chatham172 / Shutterstock

Így készítsd el

Fogj egy nagy salátástálat, dobj bele minden hozzávalót, és keverd őket jól össze. Utána készítsd el a dressinget, ehhez nem kell mást tenned, mint az öntet alapanyagait szintén összekeverni egy kisebb tálban és végül jól megcsorgatni vele a salátát. Keverd jól össze, és el is készült a könnyű nyári cseresznyesaláta!

Használd ki a cseresznyeszezon minden pillanatát, hiszen nem csak finom, de egészséges gyümölcsről beszélünk, ami tele van értékes tápanyagokkal.

Íme, egy másik ínycsiklandó cseresznyés recept: