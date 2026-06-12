Foci-vb helyett romantika: Szoboszlai Dominik álomszép helyre utazott Buzsik Borkával

A magyar válogatott két sikeres felkészülési mérkőzése – Finnország ellen 2-1 és Kazahsztán ellen 3-1-re megnyert találkozó – után Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka azonnal nyári vakációs üzemmódba kapcsolt. Az álompár ezúttal is Olaszországot választotta úti célul, és Toszkánában bukkant fel. A szerelmesek robogóra pattantak, fagyiztak egyet, és bejárták a festői utcákat, miközben szemmel láthatóan élvezték a közös kikapcsolódás minden pillanatát.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka Olaszországban vakációznak Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka Olaszországban vakációznak

A Liverpool magyar sztárja Instagram-sztorijában osztott meg egy közös fotót, nem sokkal később pedig Buzsik Borka is több képet posztolt a festői környezetről. A bejegyzések alapján nem nehéz kitalálni, hogy a fiatal házasok Toszkánában töltik a pihenésüket, és láthatóan igyekeznek kiélvezni az olasz vakáció minden pillanatát: a fotókon robogózás, fagylaltozás és a hangulatos utcák is feltűnnek.

Szoboszlaiék számára nem ismeretlen terep Olaszország. A Liverpool középpályása a 2024-es Európa-bajnokság után is itt kapcsolódott ki Borkával, aki akkor még a barátnője volt, ráadásul idén tavasszal, áprilisban is ellátogattak Rómába. Úgy tűnik, az olaszországi utazások továbbra is kiemelt helyet foglalnak el a házaspár kedvenc programjai között.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka Olaszországban nyaralnak Fotó: Instagram

Van jobb dolga mint a foci-vb

Mint ismert, a magyar válogatott nem jutott ki az USA-Mexikó-Kanada közös rendezésű világbajnokságra, így a nemzeti csapat tagjai legfeljebb a kanapéról figyelhetik a történéseket. Szoboszlai azonban hangsúlyozta, nem fogja a torna köré szervezni nyári programjait.

Inkább a focidetox fog jól esni most, még mindig vannak bennem szomorú gondolatok. Ha úgy jön ki a napom, hogy éppen szabadidőm van egy vb-mérkőzésre, akkor lehet, hogy belenézek, de nem úgy fogom alakítani, hogy attól függővé teszem a programjaimat, hogy nézhessem, mert lesz jobb dolgom is szerintem.

- mondta a felkészülési mérkőzések után Szoboszlai.