Cher fia újabb sokkot okozott: 79 évesen lett nagymama az énekesnő

Hatalmas hírt osztott meg Cher: nagymama lett - azonban mint kiderült, az unokája már 15 éves.

Hogyan tudta meg Cher, hogy nagymama?

Az 79 éves énekesnő egy telefonhívás során értesült az unokája létezéséről, amikor fia, Elijah Allman gyermekének édesanyjával beszélt. Elijah Cher második férjétől, Gregg Allmantől született. Most derült ki, hogy a modell Kayti Edwards az unoka édesanyja, akit Evernek neveztek el.

Kayti, aki Kaliforniában él, tavaly beszélt az énekesnővel, ekkor közölte vele a sokkoló hírt. Cher a keringő pletykák hallatán kereste meg az anyukát, akinek nem maradt más választása, mint bevallani az igazságot:

Be kellett vallanom. Azt mondta, Elijah mondott neki valamit 2021-ben, de nem tudta eldönteni, hogy komolyan beszél-e. Amikor elmondtam neki mindent a telefonban, szavak nélkül maradt

- mondta az anyuka egy interjúban.

Nem vállalta gyermekét az apuka

A páros 2010-ben folytatott kapcsolatot, és bár Elijah az első naptól tudta, hogy ő az apa, nem akart részese lenni az életüknek. Elijah még feleségének, Marieangela Kingnek is csak egy 2021-es drogtúladagolás után vallotta be, hogy van gyermeke, és üzenetet küldött az anyukának, hogy mindent jóvá szeretne tenni.

Elijah drogfüggősége 2023-as ismertté válása óta nagy nyilvánosságot kapott. Először akkor került reflektorfénybe, amikor Cher sürgősségi gondnokság alá helyezést kért. 2025 júniusában Elijah túladagolás után kórházba került- az énekesnő közvetlenül az eset után vette fel a kapcsolatot az anyukával. Ekkor Cher meghívta őt és Evert malibui otthonába, ahol még a gardróbjában is együtt mulatoztak.

A Mamma Mia! 2018-as sajtókörútján Cher, aki Ruby nagymamát alakította a filmben, azt mondta, hogy szeretne nagymama lenni. A sztár így fogalmazott:

Nincsenek unokáim. Bárcsak lennének.

Kayti elmondta, hogy Cher továbbra is jelen van Ever életében, és karácsonyi üdvözlőlapot, valamint ajándékokat is küld neki - írja a Mirror.