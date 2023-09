Összetört a világhírű énekesnő szíve, fia a nyílt utcán esett össze

2022. novemberében a 77 éves Cher felbérelt négy tagbaszakadt férfit, hogy rabolják el a drogfüggő fiát a házassági évfordulójáról. A 47 éves Elijah Blie Alman éppen a feleségével próbálta helyrehozni a házasságát, ezért 10 napot töltöttek el együtt New Yorkban, amikor rájuk törte a hotelszoba ajtaját 4 ismeretlen férfi, és magukkal vitték a kábítószerfüggő férfit. Az emberrablást később azzal magyarázta Cher, hogy rá akart ijeszteni a fiára, hogy ezzel segíthessen neki a rehabilitációban.

Cher a tavalyi évben elraboltatta a saját fiát /Fotó: Gilbert Flores / Getty Images

Az énekesnő furcsa akciója azonban nem járt sikerrel, a fia azóta is drogproblémákkal küzd, amelyek már olyan súlyosak lettek, hogy idén Alman egyszer csak összeesett a nyílt utcán.

A járókelők találtak rá az eszméletlen férfire, akiről először azt gondolták, hogy meghalt, de szerencsére életben volt. Almant azóta a kaliforniai Pasadenán található rehabilitációs intézményben kezelik.

A férfi összeesése azon a napon következett be, amikor este találkoztak volna kettesben Cherrel és együtt próbáltak volna meg megoldást találni Alman heroinfüggőségére. Azonban úgy tűnik, hogy már túl késő volt - számolt be róla a DailyStar. A lap arról is beszámolt, hogy Alman saját bevallása szerint 11 éves kora óta drogozik, és ebben nagy szerepe volt annak is, hogy gyerekkorában a híres édesanya keveset tudott foglalkozni vele.