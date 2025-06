Súlyos teher! Cher fia már 11 éves kora óta drogproblémákkal küzd

Cher fia gyerekkora óta drogproblémákkal küzd

Fotó: Henry McGee/Northfoto

Visszaesés, emberrablás

Elijah Blue Allman és Marieangela King kapcsolata válságba került. 2020 áprilisában külön is költöztek egymástól. Majd egy évvel később Cher fia benyújtotta a válókeresetet is, ami zuhanórepülést eredményezett a zenésznél. Minden darabjaira kezdett hullni körülötte és újra a drogok vették át az irányítást az életében. Elijah annyira szétesett abban az időszakban, hogy a 79 éves énekesnő kétségbeesésében arra szánta magát, hogy felbérelt négy férfit, hogy rabolják el fiát. Elijah épp New York-ban volt feleségével, hogy rendbe hozzák a kapcsolatukat. Cher így próbált ráijeszteni fiára, hátha ezzel elősegíti a gyógyulását. Bár ezután Elijah bevonult egy rehabilitációs központba, az emberrablás nem eredményezett nála különösebb előrelépést a felépülésében.

Gyámsági kérelem

2023-ra édesanyja, Cher annyira aggódott fiáért, hogy gyámsági kérelmet nyújtott be. Éppúgy, mint annak idején Britney Spears apja a popsztárért. A 79 éves énekesnő úgy gondolta, hogy fia gyógyulását nemcsak hogy nem segíti a felesége, Marieangela King, még ráadásul rossz hatással is van a józanságára. Továbbá azt állította, hogy fia súlyos mentális egészségügyi és drogproblémái miatt lényegében képtelen saját pénzügyi forrásait kezelni. Cher kilenc hónapig próbálkozott, aztán közös megállapodásra hivatkozva feladta a harcot.

Elijah Blue Allman a Deadsy nevű együttesben gitározik

Fotó: SMG/Northfoto

Zuhanórepülés

2025 áprilisában újabb fordulóponthoz ért a Elijah Blue Allman és Marieangela King kapcsolata. Ismét beadták a válókeresetet, ami azt eredményezte Cher fiánál, hogy teljesen visszaesett és teljes mértékben a drogok vették át az irányítást az élete felett. King egy Toyota Prius-t és 6000 dollárt szeretne havonta. A házaspár kapcsolata azóta is feszült, folyamatos jogi csatározásokkal és nyilvános vitákkal van tele.

Túladagolás

Cher fia a rengeteg feszültség, a családi egység megtörése miatt teljesen padlóra került. Előző hét szombaton pedig a 48 éves Elijah Blue-t a kaliforniai Joshua Tree-ben kórházba szállították, miután szombat reggel túladagolta magát. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan milyen drogokat fogyasztott, de az biztos, hogy csodával határos, hogy túlélte a túladagolást. Édesanyja, Cher mellette van, ő fogja segíteni fiát a felépülésben.