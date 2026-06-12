Tragikus hirtelenséggel, 27 éves korában elhunyt a népszerű énekesnő

A 27 éves Kim Yoon Seol, akit a JTBC Sing Again 4 című tehetségkutató műsorában a „6-os számú énekesnőként” ismerhettek meg, elhunyt – erősítette meg több nemzetközi sajtóértesülés. A beszámolók szerint a haláleset június 7-én történt, azonban a pontos okot nem közölték.

Elhunyt a népszerű koreai énekesnő

Fotó: Pexels / Pexels

A tragikus hírt egy ismerőse osztotta meg az Instagramon, miután az énekesnő elérhetetlenné vált.

Seol a mennybe ment. A telefonja és minden fiókja le volt zárva, ezért osztom meg ezt Instagramon keresztül. Kérlek, kísérjétek el őt utolsó útján, hogy ne legyen egyedül.

Elhunyt a népszerű énekesnő

Kim Yoon Seol már fiatalon ismertté vált a dél-koreai zenei életben: 2013-ban megnyerte az Mnet The Voice Kids versenyét, majd később szerepelt a The Voice of Korea harmadik évadában, valamint az I Can See Your Voice 7 című műsorban is 2020-ban.

Legutóbb a Sing Again 4 című produkcióban tűnt fel, ahol többek között a Fülöp-szigeteki Gwyneth Dorado ellen is versenyzett. Karrierje során több televíziós tehetségkutatóban is megmutatta énekesi képességeit – írja a PEP.