Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Villő névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tragikus hirtelenséggel, 27 éves korában elhunyt a népszerű énekesnő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors halálhír
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 13:20
tragikus haláleseténekesnő
Meghalt a 27 éves dél-koreai énekesnő, Kim Yoon Seol.

A 27 éves Kim Yoon Seol, akit a JTBC Sing Again 4 című tehetségkutató műsorában a „6-os számú énekesnőként” ismerhettek meg, elhunyt – erősítette meg több nemzetközi sajtóértesülés. A beszámolók szerint a haláleset június 7-én történt, azonban a pontos okot nem közölték.

Elhunyt a népszerű koreai énekesnő
Elhunyt a népszerű koreai énekesnő 
Fotó: Pexels / Pexels

A tragikus hírt egy ismerőse osztotta meg az Instagramon, miután az énekesnő elérhetetlenné vált.

Seol a mennybe ment. A telefonja és minden fiókja le volt zárva, ezért osztom meg ezt Instagramon keresztül. Kérlek, kísérjétek el őt utolsó útján, hogy ne legyen egyedül.

Elhunyt a népszerű énekesnő

Kim Yoon Seol már fiatalon ismertté vált a dél-koreai zenei életben: 2013-ban megnyerte az Mnet The Voice Kids versenyét, majd később szerepelt a The Voice of Korea harmadik évadában, valamint az I Can See Your Voice 7 című műsorban is 2020-ban.

Legutóbb a Sing Again 4 című produkcióban tűnt fel, ahol többek között a Fülöp-szigeteki Gwyneth Dorado ellen is versenyzett. Karrierje során több televíziós tehetségkutatóban is megmutatta énekesi képességeit – írja a PEP.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu