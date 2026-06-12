Eltűnt a TV2 sztárjának az édesanyja: „Két napja nem adott életjelet magáról, attól félünk, kárt tesz magában!”

Ispanovity Lóránt, vagy ahogy a nézők megismerték, Kísértés Lóri nagyon aggódik az anyukájáért, aki június 10-én délelőtt egy vita után kocsijával csak úgy elindult a nagyvilágba. A TV2 sztárjának szülője se telefont, se iratokat nem vitt magával, így nem tudnak róla semmit. Az egész család fél, hogy azért indult el, hogy kárt tegyen magába, ezért kérik a lakosság segítségét.

A TV2 Kísértés jegyespárja, Inge és Lóri nemrég szakítottak, Lóri most az édesanyjáért aggódik (Fotó: TV2)

Édesanyjáért aggódik a TV2 sztárja

A Kísértés műsorban megismert Lóri anyukája mentális betegséggel küzd

Lóri anyukája június 10-én autójával ismeretlen helyre távozott

Marika nem vitt magával telefont, iratokat, pénzt, ezért családja attól fél, kárt akar tenni magában

Kérik a lakosság segítségét, ha látják valahol, jelentkezzenek náluk

A lakosság segítségét kéri a TV2 sztárja

A TV2 A Kísértés műsorában megismert Lóri és jegyese, Inge öt év után szakítottak egymással, most pedig hatalmas az aggodalom, mert eltűnt a férfi édesanyja.

„Szokták mondani, hogy csőstül jön a baj és ez most tényleg így van” – kezdte a Borsnak Ispanovity Lóránt, aki Aurelio barátjaként szerepelt az Eskü, megváltozom! reality-ben is.

Édesanyám nagyon régóta mentális problémákkal küzdött, gyermekkoromban volt már egy öngyilkossági kísérlete, akkor időben megtalálták. Utána 17 évig nyugi volt, kiegyensúlyozottabb lett, megérkezett az első unoka, imád unokázni. Azonban az utóbbi időben megint azt vettük észre, hogy nincs minden rendben vele, nehezebben tudtunk vele kommunikálni. Június 10-én reggel volt egy kis bagatell vitánk, majd eltűnt! Beült a kis kocsijába, semmit nem vitt magával, attól félek, azért ment el, hogy kárt tegyen magában!

A Kísértés sztárja azt is elárulta, hogy anyukája 30 éve nyugtatót szed, ami eddig szinten tudta tartani mentális betegségét.

„Nagyon aggódunk érte, úgy látszik, a démonai megint felerősödtek, maga alá gyűrték. Attól tartok, hogy nagyon nagy a baj, ezért is osztottuk meg, hogy eltűnt és időben megtaláljuk. Szerintünk valahol Baja környékén lehet, mi is keressük, kérjük a lakosságot, az autósokat, ha kiszúrják a kocsiját, vagy őt, azonnal jelezzenek. Meg kérjük a vadőröket, horgászokat, hogy ők is járjanak nyitott szemmel, bízunk benne, hogy még időben megtaláljuk!”