Újabb horror a magyar utakon: mentőhelikopter szállt le a főútra, ezekben a percekben is zajlik az életmentés

Összeütközött egy motorkerékpár és egy személyautó a 82-es főúton, Eplény közelében, a 12. kilométernél. Mentőhelikopter is érkezett.
A zirci önkormányzati tűzoltók áramtalanították a motort, amely felborult. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
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