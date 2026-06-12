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Újabb horror a magyar utakon: mentőhelikopter szállt le a főútra, ezekben a percekben is zajlik az életmentés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mentőhelikopter
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 12:35
főútbaleset
Eplény közelében forgalmi akadály van. Mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
N.T.
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Összeütközött egy motorkerékpár és egy személyautó a 82-es főúton, Eplény közelében, a 12. kilométernél. Mentőhelikopter is érkezett. 

Mentőhelikopter szállt le a főútra, ezekben a percekben is zajlik az életmentés
Mentőhelikopter szállt le a főútra, ezekben a percekben is zajlik az életmentés  Fotó: Katona Tibor / MTI

Mentőhelikopter szállt le a főútra, ezekben a percekben is zajlik az életmentés 

A zirci önkormányzati tűzoltók áramtalanították a motort, amely felborult. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem

 

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