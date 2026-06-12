Újabb horror a magyar utakon: mentőhelikopter szállt le a főútra, ezekben a percekben is zajlik az életmentés

Összeütközött egy motorkerékpár és egy személyautó a 82-es főúton, Eplény közelében, a 12. kilométernél. Mentőhelikopter is érkezett.

Mentőhelikopter szállt le a főútra, ezekben a percekben is zajlik az életmentés Fotó: Katona Tibor / MTI

Mentőhelikopter szállt le a főútra, ezekben a percekben is zajlik az életmentés

A zirci önkormányzati tűzoltók áramtalanították a motort, amely felborult. Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.