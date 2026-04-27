Brooklyn Beckham nem bír leállni: újabb csapást mért anyjára

Újabb drámai fordulat a Beckham-család egyre mélyülő konfliktusában. Brooklyn Beckham ismét olyan lépést tett, amely sokak szerint nyílt üzenet az édesanyja felé. A spirituális hitén keresztül bántja Victoria Beckhamet.

Brooklyn Beckham minden lehetőséget megragad, hogy feleségével, Nicola Peltz-cel odaszúrjon Victoria Beckham-nek

A legidősebb Beckham fiú továbbra sem kommunikál szüleivel, de mégis minden lehetőséget megragad annak érdekében, hogy nyilvánosan odaszúrjon édesanyjának. Szombaton Brooklyn Beckham Instagram-oldalára töltött fel egy képet, amelyen az látható, hogy feleségével, Nicola Peltz-cel, a földön fekszik, körülöttük pedig mindenhol kristályok hevernek. Ezt a spirituális élményt kristálygyógyításnak nevezik, ami egy alternatív, áltudományos gyakorlat, amely drágaköveket használ az energia egyensúlyba hozására, a stressz csökkentésére, valamint a fizikai és érzelmi jólét elősegítésére. A képen látható jelenet lényege azonban egyértelműen nem a spirituális élmény dokumentálása volt, hanem egy tudatos, figyelemfelkeltő gesztus anyja részére.

Brooklyn Beckham édesanyja, Victoria Beckham ugyanis az egyik legnagyobb híresség, aki támogatja ezt a spirituális gyógyítást, és korábban nem egyszer lelkesen nyilatkozott is erről. A divattervező élete során hatalmas kristálygyűjteményt állított össze, és elmondta, hogy azok kulcsszerepet játszanak spirituális hitében, olyannyira, hogy szereti, ha mindig kéznél vannak. 2022-ben az egykori Spice Girls tag azt nyilatkozta a kristályairól, hogy:

Az első kristályom egy fekete obszidián volt, és még mindig mindenhová magammal viszem. Szeretem magam pozitív energiával körülvenni, ezért gyakran van egy kis kristály a táskámban.

2023-ban a Vogue France-nak adott interjújában pedig még azt is elárulta, mennyire örül annak, hogy a kristálygyógyászat kedvelt lett a család többi tagjánál is: