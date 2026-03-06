A Beckham-család körül ismét forrnak az indulatok. Brooklyn Beckham teljesen kiakadt azon, hogy szülei, David Beckham és Victoria Beckham nyilvános Instagram-posztokban köszöntötték fel a születésnapján.

Brooklyn Beckham szülei, David Beckham és Victoria Beckham Instagram oldalukon köszöntötték fel fiukat

(Fotó: PA/Northfoto)

Brooklyn Beckham kiakadt szülei születésnapi köszöntésén

A legidősebb Beckham fiú ismét hatalmasat csalódott szüleiben. Brooklyn Beckham március 4-én 27 éves lett, és hiába az eltávolodás, a szülei nem bírták nem felköszönteni őt. David és Victoria Beckham Instagram-oldalukon régi családi fotókat osztottak meg, amelyben mindketten hangsúlyozták, hogy mennyire szeretik a fiukat. Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz egyáltalán nem voltak elragadtatva a Beckham szülők akciója miatt. Bennfentes források szerint kifejezetten csalódottak voltak a történtek miatt. A fiatal pár úgy érzi, hogy az ilyen nyilvános gesztusok inkább kirakatjellegűek, és nem segítik a családi konfliktus rendezését.

Brooklyn és Nicola csalódottak, hogy a Beckham szülők Instagram-posztokat tettek közzé a fiú születésnapján. Pontosan ez az a fajta nyilvános fellépés, amelyet Brooklyn próbált megszüntetni.

Brooklyn Beckham testvérei is próbálták felköszönteni a legidősebb Beckham fiút

A családi feszültségek ellenére Brooklyn Beckham testvérei sem feledkeztek meg a születésnapjáról. Öccsei, Romeo Beckham és Cruz Beckham, valamint húga, Harper Beckham szintén felköszöntötte őt a közösségi médiában. A testvérek régi családi fotókat és közös pillanatokat osztottak meg, amelyekből egyértelműen látszik, hogy Brooklyn Beckham korábban nagyon szoros kapcsolatot ápolt velük. Romeo szerdán délután közzétett egy gyerekkori fotót testvérével, de nem írt hozzá kommentárt. Legfiatalabb testvére, Cruz pedig szintén félretette a nézeteltéréseit elhidegült testvérével, és ő is szeretetteljes születésnapi üzenetet osztott meg Instagram-oldalán, amelyhez még azt is odaírta, hogy „szeretlek”.

Brooklyn Beckham szerint szülei köszöntése csak a külvilágnak szólnak

(Fotó: Veeren -Christophe Clovis/Bestimage/Northfoto)

Brooklyn Beckham nem kér családja szeretetéből

Brooklyn Beckham azonban egyik köszöntésre sem reagált nyilvánosan, bennfentes források szerint a legidősebb Beckham fiú nem kér a családja „kirakat szeretetéből”. Ebből is látszik, hogy korábban komolyan gondolta azt, hogy szeretné, ha a jövőben beszüntetnék a róla szóló megnyilvánulásokat.