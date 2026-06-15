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Mesterséges intelligenciával gyártott hamis bizonyítékokat egy rendőr: az egész ország igazságszolgáltatása beleremeghet a csalásba

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors mesterséges intelligencia
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 11:00
rendőrbizonyíték
Valami nagyon bűzlik a brit rendőrségnél. Egy egyenruhásnak nem volt kedve a papírmunkához, ezért rábízta a piszkos munkát a számítógépre – csakhogy ezzel ártatlan emberek életét tehette tönkre. Most az egész szigetország azon pörög: vajon hány embert csuktak le hamis bizonyítékok miatt?
Bors
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Egy derbyshire-i rendőr ellen büntetőeljárás indult, miután kiderült, hogy a gyanú szerint mesterséges intelligenciával gyártott le bizonyítékokat – köztük akár tanúvallomásokat is – több bűnügyben. A zsarut azonnal lekapták a frontvonalról, a vádhatóság pedig fejvesztve rohant a bíróságokra és a védőügyvédekhez, hogy megpróbálják menteni a menthetőt, hiszen a géppel kreált hamis bizonyíték miatt ártatlan emberek is börtönbe kerülhettek. A tét hatalmas, a rendőr akár élete végéig rács mögé kerülhet.

A hamis bizonyítékok miatt akár életfogytiglani börtönt is kaphat a bukott zsaru
A hamis bizonyítékok miatt akár életfogytiglani börtönt is kaphat a bukott zsaru (Képünk illusztráció)
Fotó: Unsplash.com 

Sokkot kaptak a nyomozók a hamis bizonyíték miatt

Büntetőeljárás indult az igazságszolgáltatás menetének akadályozása miatt, miután egy tiszt a gyanú szerint AI-rendszereket használt bizonyítékok létrehozásához több ügyben

– közölte a Derbyshire-i Rendőrség, hozzátéve, hogy szorosan együttműködnek az ügyészséggel. Azt is megerősítették, hogy a nyomozás még az elején jár, letartóztatás nem történt, de az érintett tisztet a vizsgálat lezárultáig felmentették a frontvonalbeli feladatok alól.

Hazudott a robot: meccsekről tiltották ki a szurkolókat

Nem ez az első eset, hogy a robotok megvezetik a brit hatóságokat. Idén egy rendőrfőnöknek azért kellett idő előtt nyugdíjba vonulnia, mert a Microsoft Copilot nevű AI-programja egyszerűen hazudott: olyan futballhuligán-balhékat talált ki, amik meg sem történtek, a rendőrség mégis erre alapozva tiltott ki szurkolókat a meccsekről.

A helyzet annyira durva, hogy a brit rendőrfőnökök országos szövetsége már több kapitányságnak is kiadta a parancsot: azonnal fejezzék be az AI használatát a bírósági anyagok előkészítésekor, mert a technológia nem megbízható.

A brit Koronai Ügyészség (CPS) most gőzerővel takarítja a romokat az érintett ügyekben.

Együttműködünk a Derbyshire-i Rendőrséggel, miközben vizsgálják a mesterséges intelligencia tiszt által történt állítólagos használatát

– idézte a CPS szóvivőjét a brit Mirror.

 

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