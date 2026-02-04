Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Ráhel, Csenge névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nicola Peltz apja végre reagált a Beckham-családi botrányra

Nicola Peltz
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 04. 15:25
családi drámaDavid BeckhamBeckham-családbotrányBrooklyn BeckhamBeckhamVictoria Beckham
Nelson Peltz nem bírta tovább szó nélkül hagyni a lányát ért támadásokat. Nicola Peltz apja vége nyilvánosan is reagált a Beckham családi botrányra.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

Nicola Peltz apja, a milliárdos üzletember Nelson Peltz hosszú hallgatás után végre nyilvánosan reagált a világszerte nagy port kavart Beckham családi botrányra.

Nicola Peltz apja nem bírta tovább szó nélkül hagyni a lányát ért támadásokat
Nicola Peltz apja nem bírta tovább szó nélkül hagyni a lányát ért támadásokat
Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos / Northfoto

Mit lehet tudni eddig a Beckham családi botrányról?

  • Brooklyn Beckham Instagram oldalára feltöltött egy több oldalas nyilatkozatot, amelyben súlyos vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben
  • A legidősebb Beckham fiú szerint a családja végig elutasító volt feleségével szemben és a konfliktus az esküvőjükön robbant ki igazán
  • Azt állítja, hogy Victoria Beckham szabotálta Nicola Peltz esküvői ruháját és az ifjú pár első táncát is
  • David Beckham egy nappal később nyilvánosan reagált fia vádjaira, véleménye szerint a gyerekek olykor hibáznak
  • Nelson Peltz, Nicola apja is végre megszólalt a Beckham családi drámával kapcsolatban. 

Nicola Peltz apja végre reagált a Beckham családi botrányra

Nelson Peltz nem bírta tovább, és egy üzleti eseményen végre megtörte hallgatását. A 83 éves milliárdos üzletember és befektető február 3-án, kedden a WSJ Invest Live rendezvényen lépett színpadra, és bár részletekbe nem bocsátkozott, szavai egyértelműen jelezték, hogy teljes mértékben támogatja lányát és vejét, Brooklyn Beckham-et. A Wall Street Journal riportere, Lauren Thomas azt kérdezte tőle, hogy hogyan kezeli azt a rendkívüli médiafigyelmet, ami a lánya körül van mostanában. Erre Nelson Peltz először tréfásan azt válaszolta, hogy:

A családom szerepelt mostanában a sajtóban? Én ezt egyáltalán nem vettem észre.

Majd komolyra fordította a szót és elmondta, hogy csak annyit tanácsolt családjának, hogy maradjanak távol a sajtótól. De ehhez hozzátette, hogy:

A lányom és a Beckham család egy teljesen más történet. Ez nem tartozik a mai riportba, de elmondom, hogy a lányom nagyszerű, a vejem, Brooklyn nagyszerű, és remélem, hogy hosszú és boldog házasságuk lesz.

Brooklyn Beckham botrány kirobbanása

Nicola Peltz apja, Nelson most először szólalt meg a családjával kapcsolatban azóta, hogy Brooklyn Beckham Instagram oldalán megosztotta azt a több oldalas nyilatkozatot, amelyben súlyos vádakkal illette szüleit. A legidősebb Beckham fiú szerint szülei, Victoria és David Beckham hosszú időn keresztül negatívan viszonyultak házasságához, és többször megnehezítették kapcsolatát a feleségével. 

Brooklyn Beckham a szabadidejét már csak a felesége, Nicola Peltz családjával tölti
Brooklyn Beckham a szabadidejét már csak a felesége, Nicola Peltz családjával tölti
Fotó: Agence / Bestimage /  Northfoto

Brooklyn Beckham nem akar kibékülni a családjával

A nyilatkozatából továbbá az is kiderült, hogy azért választotta az Instagram-oldalát a véleménye kinyilvánítására, mert a szülei nem hagytak neki más lehetőséget:

Évekig hallgattam, és mindent megtettem, hogy ezeket a dolgokat titokban tartsam. Sajnos szüleim és csapataik továbbra is a sajtóhoz fordultak, így nem maradt más választásom, mint hogy magam szólaljak meg, és elmondjam az igazságot a nyomtatásban megjelent hazugságokról.

Majd hozzátette, hogy:

Nem akarok kibékülni a családommal. Nem irányítanak, életemben először kiállok magamért.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu