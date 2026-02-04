Nicola Peltz apja végre reagált a Beckham-családi botrányra

Nicola Peltz apja, a milliárdos üzletember Nelson Peltz hosszú hallgatás után végre nyilvánosan reagált a világszerte nagy port kavart Beckham családi botrányra.
Nelson Peltz nem bírta tovább, és egy üzleti eseményen végre megtörte hallgatását. A 83 éves milliárdos üzletember és befektető február 3-án, kedden a WSJ Invest Live rendezvényen lépett színpadra, és bár részletekbe nem bocsátkozott, szavai egyértelműen jelezték, hogy teljes mértékben támogatja lányát és vejét, Brooklyn Beckham-et. A Wall Street Journal riportere, Lauren Thomas azt kérdezte tőle, hogy hogyan kezeli azt a rendkívüli médiafigyelmet, ami a lánya körül van mostanában. Erre Nelson Peltz először tréfásan azt válaszolta, hogy:
A családom szerepelt mostanában a sajtóban? Én ezt egyáltalán nem vettem észre.
Majd komolyra fordította a szót és elmondta, hogy csak annyit tanácsolt családjának, hogy maradjanak távol a sajtótól. De ehhez hozzátette, hogy:
A lányom és a Beckham család egy teljesen más történet. Ez nem tartozik a mai riportba, de elmondom, hogy a lányom nagyszerű, a vejem, Brooklyn nagyszerű, és remélem, hogy hosszú és boldog házasságuk lesz.
Nicola Peltz apja, Nelson most először szólalt meg a családjával kapcsolatban azóta, hogy Brooklyn Beckham Instagram oldalán megosztotta azt a több oldalas nyilatkozatot, amelyben súlyos vádakkal illette szüleit. A legidősebb Beckham fiú szerint szülei, Victoria és David Beckham hosszú időn keresztül negatívan viszonyultak házasságához, és többször megnehezítették kapcsolatát a feleségével.
A nyilatkozatából továbbá az is kiderült, hogy azért választotta az Instagram-oldalát a véleménye kinyilvánítására, mert a szülei nem hagytak neki más lehetőséget:
Évekig hallgattam, és mindent megtettem, hogy ezeket a dolgokat titokban tartsam. Sajnos szüleim és csapataik továbbra is a sajtóhoz fordultak, így nem maradt más választásom, mint hogy magam szólaljak meg, és elmondjam az igazságot a nyomtatásban megjelent hazugságokról.
Majd hozzátette, hogy:
Nem akarok kibékülni a családommal. Nem irányítanak, életemben először kiállok magamért.
