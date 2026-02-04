Nicola Peltz apja végre reagált a Beckham-családi botrányra

Nicola Peltz apja, a milliárdos üzletember Nelson Peltz hosszú hallgatás után végre nyilvánosan reagált a világszerte nagy port kavart Beckham családi botrányra.

Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos / Northfoto

Mit lehet tudni eddig a Beckham családi botrányról? Brooklyn Beckham Instagram oldalára feltöltött egy több oldalas nyilatkozatot, amelyben súlyos vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben

Nelson Peltz nem bírta tovább, és egy üzleti eseményen végre megtörte hallgatását. A 83 éves milliárdos üzletember és befektető február 3-án, kedden a WSJ Invest Live rendezvényen lépett színpadra, és bár részletekbe nem bocsátkozott, szavai egyértelműen jelezték, hogy teljes mértékben támogatja lányát és vejét, Brooklyn Beckham-et. A Wall Street Journal riportere, Lauren Thomas azt kérdezte tőle, hogy hogyan kezeli azt a rendkívüli médiafigyelmet, ami a lánya körül van mostanában. Erre Nelson Peltz először tréfásan azt válaszolta, hogy:

A családom szerepelt mostanában a sajtóban? Én ezt egyáltalán nem vettem észre.

Majd komolyra fordította a szót és elmondta, hogy csak annyit tanácsolt családjának, hogy maradjanak távol a sajtótól. De ehhez hozzátette, hogy:

A lányom és a Beckham család egy teljesen más történet. Ez nem tartozik a mai riportba, de elmondom, hogy a lányom nagyszerű, a vejem, Brooklyn nagyszerű, és remélem, hogy hosszú és boldog házasságuk lesz.

Brooklyn Beckham botrány kirobbanása

Nicola Peltz apja, Nelson most először szólalt meg a családjával kapcsolatban azóta, hogy Brooklyn Beckham Instagram oldalán megosztotta azt a több oldalas nyilatkozatot, amelyben súlyos vádakkal illette szüleit. A legidősebb Beckham fiú szerint szülei, Victoria és David Beckham hosszú időn keresztül negatívan viszonyultak házasságához, és többször megnehezítették kapcsolatát a feleségével.