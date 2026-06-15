Hűsöljünk házi szörpökkel - mutatunk pár tuti receptet!

Citromos bodzaszörp

Hozzávalók:

2 liter víz

1 kg szirupcukor vagy 1 kg cukor + 2 dkg citromsav

0.5 tk. borkősav

3 kezeletlen citrom

15 db bodzavirág

Elkészítés:

A vizet egy közepes méretű lábasba öntjük. Hozzáadjuk a szirupcukrot, vagy a cukrot és a citromsavat, valamint a borkősavat. Közepes lángon felforraljuk. Levesszük a tűzről, és hagyjuk kicsit hűlni. Átöntjük a tálba.

A virágok zöld szárát minél rövidebbre vágjuk, mert a szárak mérgezőek. Felkarikázzuk a kezeletlen citromokat. Belehelyezzük ezeket a tálba, majd letakarva hűtőbe tesszük legalább 3-4 napra. Fontos, hogy naponta átkeverjük.

Pihentetés után az elkészült szörpalapból egy szűrőkanál segítségével eltávolítjuk a bodzavirágot és a citromot. Leszűrjük úgy, hogy egy szűrőbe textilt vagy papírtörlőt rakunk, és ezen keresztül öntjük a lábasba.

Ismét felforraljuk, és még forrón sterilizált, jól zárható üvegekbe töltjük. Hűvös helyen tároljuk felhasználásig.

Elkészítési idő: 45 perc + pihentetés

Áfonyaszörp citrussal

Hozzávalók:

1 kg piros szirupcukor

1 kg áfonya

0.5 liter víz

2 citrom

2 lime

Elkészítés

1. Az áfonyát megmossuk, és egy nagyobb lábasba szórjuk. Felöntjük a vízzel, és alacsony hőmérsékleten felforraljuk. Ezután körülbelül 5-10 percig főzzük, majd levesszük a lábast, és hagyjuk kihűlni a gyümölcsös alapot.

2. Ha kihűlt, hozzáadjuk a szirupcukrot, alaposan elkeverjük. A tetejére rakjuk a felszeletelt citromot és lime-ot, és lefedve a hűtőszekrénybe rakjuk 24 órára pihenni.

3. Ha letelt az idő, kivesszük a lábasból a citrusokat, és egy szűrőn keresztül átpasszírozzuk az áfonyaszemeket.

4. A sűrű szörpalapot visszahelyezzük a tűzhelyre, és lassú tűzön felforraljuk. Amikor felforrt, azonnal egy tölcsér segítségével átmerjük fertőtlenített üvegekbe. Fejjel lefelé dunsztba helyezve hagyjuk kihűlni.

5. Az elkészült szörpöt hűvös, sötét helyen tároljuk fogyasztásig.

Elkészítési idő: 30 perc + pihentetés

Lime-os mentaszörp

Hozzávalók:

1 kg szirupcukor

0.5 l víz

1 csokor mentalevél

4 lime

Elkészítés:

Egy lábasba öntjük a vizet, hozzáadjuk a szirupcukrot, és alacsony hőfokon kevergetve forralni kezdjük. Átlátszó sziruppá főzzük, ezután levesszük a tűzről.