Hűsöljünk házi szörpökkel - mutatunk pár tuti receptet!

Hozzávalók:
2 liter víz
1 kg szirupcukor vagy 1 kg cukor + 2 dkg citromsav
0.5 tk. borkősav
3 kezeletlen citrom
15 db bodzavirág
Elkészítés:
A vizet egy közepes méretű lábasba öntjük. Hozzáadjuk a szirupcukrot, vagy a cukrot és a citromsavat, valamint a borkősavat. Közepes lángon felforraljuk. Levesszük a tűzről, és hagyjuk kicsit hűlni. Átöntjük a tálba.
A virágok zöld szárát minél rövidebbre vágjuk, mert a szárak mérgezőek. Felkarikázzuk a kezeletlen citromokat. Belehelyezzük ezeket a tálba, majd letakarva hűtőbe tesszük legalább 3-4 napra. Fontos, hogy naponta átkeverjük.
Pihentetés után az elkészült szörpalapból egy szűrőkanál segítségével eltávolítjuk a bodzavirágot és a citromot. Leszűrjük úgy, hogy egy szűrőbe textilt vagy papírtörlőt rakunk, és ezen keresztül öntjük a lábasba.
Ismét felforraljuk, és még forrón sterilizált, jól zárható üvegekbe töltjük. Hűvös helyen tároljuk felhasználásig.
Elkészítési idő: 45 perc + pihentetés
Hozzávalók:
1 kg piros szirupcukor
1 kg áfonya
0.5 liter víz
2 citrom
2 lime
Elkészítés
1. Az áfonyát megmossuk, és egy nagyobb lábasba szórjuk. Felöntjük a vízzel, és alacsony hőmérsékleten felforraljuk. Ezután körülbelül 5-10 percig főzzük, majd levesszük a lábast, és hagyjuk kihűlni a gyümölcsös alapot.
2. Ha kihűlt, hozzáadjuk a szirupcukrot, alaposan elkeverjük. A tetejére rakjuk a felszeletelt citromot és lime-ot, és lefedve a hűtőszekrénybe rakjuk 24 órára pihenni.
3. Ha letelt az idő, kivesszük a lábasból a citrusokat, és egy szűrőn keresztül átpasszírozzuk az áfonyaszemeket.
4. A sűrű szörpalapot visszahelyezzük a tűzhelyre, és lassú tűzön felforraljuk. Amikor felforrt, azonnal egy tölcsér segítségével átmerjük fertőtlenített üvegekbe. Fejjel lefelé dunsztba helyezve hagyjuk kihűlni.
5. Az elkészült szörpöt hűvös, sötét helyen tároljuk fogyasztásig.
Elkészítési idő: 30 perc + pihentetés
Hozzávalók:
1 kg szirupcukor
0.5 l víz
1 csokor mentalevél
4 lime
Elkészítés:
Egy lábasba öntjük a vizet, hozzáadjuk a szirupcukrot, és alacsony hőfokon kevergetve forralni kezdjük. Átlátszó sziruppá főzzük, ezután levesszük a tűzről.
Beletesszük a szárról lecsipkedett mentaleveleket és a felkarikázott lime-ot. Lefedve 24 óráig pihentetjük. Másnap egy szűrőkanál segítségével kivesszük a lime-szeleteket és a mentaleveleket.
A szörpöt újra felforraljuk, majd fertőtlenített üvegekbe töltjük. Fejjel lefelé dunsztba rakva lehűtjük.
Az elkészült üde, frissítő szörpöt ízlésünknek megfelelően vízzel hígítva fogyasztjuk.
Elkészítési idő: 30 perc + pihentetés
Hozzávalók:
1 kg sárgadinnye (meghámozva)
1 kg szirupcukor
0.75 l víz
1 citrom
1 lime
1 marék mentalevél
Elkészítés:
1. Egy nagyobb fazékba rakjuk a meghámozott, kimagozott, felkockázott sárgadinnyét. Hozzáadjuk a szirupcukrot, majd felöntjük a vízzel, és alacsony hőmérsékleten időnként kevergetve főzni kezdjük.
2. Belecsavarjuk a citrom és a lime levét, és ha felforrt, nagyjából 6-7 percig főzzük. Azután lekapcsoljuk a hőt alatta, és beletesszük a mentaleveleket.
3. Az elkészült szörpalapot botmixerrel vagy turmixgépben pürésítjük, majd az egészet leszűrjük. Újra felforraljuk.
4. Egy tölcsér segítségével még forrón a sterilizált üvegekbe kanalazzuk. Gondosan lezárjuk, és hűvös, fénytől védett helyen hagyjuk kihűlni. Felbontás után hűtőben tároljuk.
Elkészítési idő: 15 perc + pihentetés
Hozzávalók:
70 dkg eper (tisztított, szárától megszabadított)
0.5 l víz
30 dkg rebarbara
1 citrom leve
1 kg szirupcukor bogyós gyümölcsökhöz
Elkészítés:
1. A megtisztított, szárától megszabadított epret negyedekre vágjuk. A rebarbarát megmossuk, a végeit levágjuk, és felszeleteljük.
2. Egy nagyobb fazékba rakjuk a gyümölcsöket, majd felöntjük fél liter vízzel, és forralni kezdjük. Hozzáadjuk a citromlevet, és forrástól számítva 10-15 percig főzzük. Ezután levesszük a tűzről, és hagyjuk kihűlni.
3. A kihűlt raguhoz hozzáadjuk a szirupcukrot, alaposan elkeverjük, és lefedve 24 órára hűtőbe tesszük pihenni.
4. Másnap egy merőkanál segítségével átpasszírozzuk egy szűrőn vagy szitán a gyümölcsöt, és felforraljuk. Egy tölcsér segítségével még forrón áttöltjük a jól záródó, fertőtlenített üvegekbe. Hűvös, fénytől védett helyen tároljuk.
Elkészítési idő: 60 perc + pihentetés
Hozzávalók:
1 kg cukor
1 l víz
3 bögre levendula virág
5 citrom
Elkészítés:
1. Miután eltávolítottuk a levendula szárát, öblítsük le a virágját. Ezután rakjuk egy lábasba a citrom jól megmosott héját és levét, a cukrot, majd öntsük fel a vízzel. Gázon forraljuk addig, amíg szirupos nem lesz.
2. Amikor a cukor teljesen felolvadt és sűrű lett a főzetünk állaga, elzárjuk alatta a gázt, majd hozzáadjuk a levendulát is. Ezután letakarva minimum egy éjszakát, de akár egy napot is pihenni hagyjuk.
3. Az alaposan elmosott üvegeket, amibe majd a levendulaszörpöt töltjük, nem árt még a biztonság kedvéért mikróban, vagy mosogatógépben is sterilizálnunk.
4. A szirupot átszűrjük egy gézlapon, vagy egy apró lyukú szűrőn. Ezután felforraljuk, majd a sterilizált, felforrósított üvegekbe töltjük.
5. Palackozás után azonnal száraz dunsztba tesszük, míg néhány nap elteltével teljesen kihűl a párnák és plédek között.
45 perc + pihentetés
Hozzávalók:
2 kg málna
1 kk. borkősav
1 kk. tartósítószer
2 kg cukor
Elkészítés:
1. A málnát megmossuk, kissé áttörjük. Összekeverjük 1,2 l vízzel, a borkősavval, valamint a tartósítószerrel. Ezután fél napig pihentetjük, majd tüllzacskóba töltjük, és lecsepegtetjük.
2. A felfogott levet lemérjük, és a súlyával azonos mennyiségű cukorral annak feloldódásáig kevergetjük.
3. Végül a szörpöt tisztára mosott üvegekbe töltjük, és légmentesen lezárjuk. A felbontást követően néhány napon belül elfogyasztjuk, közben hűtőszekrényben tároljuk.
Elkészítési idő: 20 perc + pihentetés
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