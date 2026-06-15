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Hűsöljünk házi szörpökkel - mutatunk pár tuti receptet!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szörp
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 12:15
recepthozzávalók
A bolti italok helyett idén készítsünk saját gyümölcsszörpöt, hiszen friss alapanyagokból és mesterséges színezék nélkül is mennyeien finom frissítők kerülhetnek a pohárba.

Citromos bodzaszörp

 

Hozzávalók:

2 liter víz

1 kg szirupcukor vagy 1 kg cukor + 2 dkg citromsav

0.5 tk. borkősav

3 kezeletlen citrom

15 db bodzavirág

 

Elkészítés:

A vizet egy közepes méretű lábasba öntjük. Hozzáadjuk a szirupcukrot, vagy a cukrot és a citromsavat, valamint a borkősavat. Közepes lángon felforraljuk. Levesszük a tűzről, és hagyjuk kicsit hűlni. Átöntjük a tálba.

A virágok zöld szárát minél rövidebbre vágjuk, mert a szárak mérgezőek. Felkarikázzuk a kezeletlen citromokat. Belehelyezzük ezeket a tálba, majd letakarva hűtőbe tesszük legalább 3-4 napra. Fontos, hogy naponta átkeverjük.

Pihentetés után az elkészült szörpalapból egy szűrőkanál segítségével eltávolítjuk a bodzavirágot és a citromot. Leszűrjük úgy, hogy egy szűrőbe textilt vagy papírtörlőt rakunk, és ezen keresztül öntjük a lábasba.

Ismét felforraljuk, és még forrón sterilizált, jól zárható üvegekbe töltjük. Hűvös helyen tároljuk felhasználásig.

Elkészítési idő: 45 perc + pihentetés

 

Áfonyaszörp citrussal

Hozzávalók:

1 kg piros szirupcukor

1 kg áfonya

0.5 liter víz

2 citrom

2 lime

 

Elkészítés

1. Az áfonyát megmossuk, és egy nagyobb lábasba szórjuk. Felöntjük a vízzel, és alacsony hőmérsékleten felforraljuk. Ezután körülbelül 5-10 percig főzzük, majd levesszük a lábast, és hagyjuk kihűlni a gyümölcsös alapot.

2. Ha kihűlt, hozzáadjuk a szirupcukrot, alaposan elkeverjük. A tetejére rakjuk a felszeletelt citromot és lime-ot, és lefedve a hűtőszekrénybe rakjuk 24 órára pihenni.

3. Ha letelt az idő, kivesszük a lábasból a citrusokat, és egy szűrőn keresztül átpasszírozzuk az áfonyaszemeket.

4. A sűrű szörpalapot visszahelyezzük a tűzhelyre, és lassú tűzön felforraljuk. Amikor felforrt, azonnal egy tölcsér segítségével átmerjük fertőtlenített üvegekbe. Fejjel lefelé dunsztba helyezve hagyjuk kihűlni.

5. Az elkészült szörpöt hűvös, sötét helyen tároljuk fogyasztásig.

Elkészítési idő: 30 perc + pihentetés

 

Lime-os mentaszörp

Hozzávalók:

1 kg szirupcukor

0.5 l víz

1 csokor mentalevél

4 lime

 

Elkészítés:

Egy lábasba öntjük a vizet, hozzáadjuk a szirupcukrot, és alacsony hőfokon kevergetve forralni kezdjük. Átlátszó sziruppá főzzük, ezután levesszük a tűzről.

Beletesszük a szárról lecsipkedett mentaleveleket és a felkarikázott lime-ot. Lefedve 24 óráig pihentetjük. Másnap egy szűrőkanál segítségével kivesszük a lime-szeleteket és a mentaleveleket.

A szörpöt újra felforraljuk, majd fertőtlenített üvegekbe töltjük. Fejjel lefelé dunsztba rakva lehűtjük.

Az elkészült üde, frissítő szörpöt ízlésünknek megfelelően vízzel hígítva fogyasztjuk.

Elkészítési idő: 30 perc + pihentetés


 

Mentás sárgadinnyeszörp

 

Hozzávalók:

1 kg sárgadinnye (meghámozva)

1 kg szirupcukor

0.75 l víz

1 citrom

1 lime

1 marék mentalevél

 

Elkészítés:

1. Egy nagyobb fazékba rakjuk a meghámozott, kimagozott, felkockázott sárgadinnyét. Hozzáadjuk a szirupcukrot, majd felöntjük a vízzel, és alacsony hőmérsékleten időnként kevergetve főzni kezdjük.

2. Belecsavarjuk a citrom és a lime levét, és ha felforrt, nagyjából 6-7 percig főzzük. Azután lekapcsoljuk a hőt alatta, és beletesszük a mentaleveleket.

3. Az elkészült szörpalapot botmixerrel vagy turmixgépben pürésítjük, majd az egészet leszűrjük. Újra felforraljuk.

4. Egy tölcsér segítségével még forrón a sterilizált üvegekbe kanalazzuk. Gondosan lezárjuk, és hűvös, fénytől védett helyen hagyjuk kihűlni. Felbontás után hűtőben tároljuk.

Elkészítési idő: 15 perc + pihentetés


 

Rebarbarás eperszörp

 

Hozzávalók:

70 dkg eper (tisztított, szárától megszabadított)

0.5 l víz

30 dkg rebarbara

1 citrom leve

1 kg szirupcukor bogyós gyümölcsökhöz

 

Elkészítés:

1. A megtisztított, szárától megszabadított epret negyedekre vágjuk. A rebarbarát megmossuk, a végeit levágjuk, és felszeleteljük.

2. Egy nagyobb fazékba rakjuk a gyümölcsöket, majd felöntjük fél liter vízzel, és forralni kezdjük. Hozzáadjuk a citromlevet, és forrástól számítva 10-15 percig főzzük. Ezután levesszük a tűzről, és hagyjuk kihűlni.

3. A kihűlt raguhoz hozzáadjuk a szirupcukrot, alaposan elkeverjük, és lefedve 24 órára hűtőbe tesszük pihenni.

4. Másnap egy merőkanál segítségével átpasszírozzuk egy szűrőn vagy szitán a gyümölcsöt, és felforraljuk. Egy tölcsér segítségével még forrón áttöltjük a jól záródó, fertőtlenített üvegekbe. Hűvös, fénytől védett helyen tároljuk.

Elkészítési idő: 60 perc + pihentetés

 

Levendulaszörp

Hozzávalók:

1 kg cukor

1 l víz

3 bögre levendula virág

5 citrom

 

Elkészítés:

1. Miután eltávolítottuk a levendula szárát, öblítsük le a virágját. Ezután rakjuk egy lábasba a citrom jól megmosott héját és levét, a cukrot, majd öntsük fel a vízzel. Gázon forraljuk addig, amíg szirupos nem lesz.

2. Amikor a cukor teljesen felolvadt és sűrű lett a főzetünk állaga, elzárjuk alatta a gázt, majd hozzáadjuk a levendulát is. Ezután letakarva minimum egy éjszakát, de akár egy napot is pihenni hagyjuk.

3. Az alaposan elmosott üvegeket, amibe majd a levendulaszörpöt töltjük, nem árt még a biztonság kedvéért mikróban, vagy mosogatógépben is sterilizálnunk.

4. A szirupot átszűrjük egy gézlapon, vagy egy apró lyukú szűrőn. Ezután felforraljuk, majd a sterilizált, felforrósított üvegekbe töltjük.

5. Palackozás után azonnal száraz dunsztba tesszük, míg néhány nap elteltével teljesen kihűl a párnák és plédek között.

45 perc + pihentetés

 

Nyersen eltett málnaszörp

Hozzávalók:

2 kg málna

1 kk. borkősav

1 kk. tartósítószer

2 kg cukor

 

Elkészítés:

1. A málnát megmossuk, kissé áttörjük. Összekeverjük 1,2 l vízzel, a borkősavval, valamint a tartósítószerrel. Ezután fél napig pihentetjük, majd tüllzacskóba töltjük, és lecsepegtetjük.

2. A felfogott levet lemérjük, és a súlyával azonos mennyiségű cukorral annak feloldódásáig kevergetjük.

3. Végül a szörpöt tisztára mosott üvegekbe töltjük, és légmentesen lezárjuk. A felbontást követően néhány napon belül elfogyasztjuk, közben hűtőszekrényben tároljuk.

Elkészítési idő: 20 perc + pihentetés

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu