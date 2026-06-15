Gyönyörű nő Diana hercegné magyar hasonmása

Diana hercegné hasonmása Képli Barbara. A gyönyörű hölgy hihetetlen módon kelti életre Diána alakját; ­annak a hercegnének az emlékét, akiről mindenkinek a gyermekek és az elesettek iránti ­határtalan szeretet jut először az eszébe. De mit is jelent pontosan az, ha valaki hivatásos hasonmás? A hot! magazin ennek járt utána.

Diana hercegné hivatalos hasonmása, Képli Barbara, aki szépségével magával ragadja az embert

Fotó: hot! magazin/archív

Diana hercegné hasonmása egyre több felkérést kap

Képli Barbara régóta tisztában van azzal, hogy mennyire hasonlít az egykori hercegnére. Ez a hasonlóság pedig a családjának, a barátainak is feltűnt. A fiatal édesanya karrierje lassan beindul, és ma már olyan sztárokkal is szoros barátságot ápol, mint Michael Keaton.

Több ügynökségnél és ennek köszönhetően több országban is képviselem Diána hercegnét

– kezdte Barbara a hot! magazinnak. „Ez valójában azt jelenti, hogy ha valaki egy emlékműsort rendezne, és azt szeretné, hogy az eseményen részt vegyen Diána hasonmása, akkor esélyem van arra, hogy kiválasszanak. Egyre többször kapok felkérést fotózásokra, interjúkra. Itthon az online jelenlét megy jobban, sokan kérnek dedikált lapokat és születésnapi köszöntőket.”

A megdöbbentő hasonlóság nem csak a barátoknak és a családtagoknak tűnt fel. Barbarát David Born, Robin Williams hasonmása indította el ezen a pályán.

„Robin Williams a mai napig a kedvenc színészeim közé tartozik. Kíváncsi voltam, hogy vajon neki van-e hivatásos hasonmása, ezért rákerestem a neten. Aztán ráírtam az illetőre, és elkezdtünk beszélgetni. Valójában David fedezett fel, neki köszönhetem, hogy elkészült az önéletrajzom, a portfólióm, így ma már több ügynökségnél is jelen vagyok.”

Jó barátságot ápolok Michael Keaton színésszel és több hasonmással is, például Morgan Freemanével

– árulta el a magyar Diána.

Képli Barbara ma már tökéletes portfólióval rendelkezik

Fotó: hot! magazin/archív

Képli Barbara: „A férjemnek mindig Barbi maradok”

Ám az édesanya nem csak külsőleg hasonlít az egykori hercegnére: az ő életében is központi szerepet töltenek be a gyerekek.

„Magánemberként dajka és fodrász vagyok. Mindkét hivatást azért választottam, mert szeretek másokkal foglalkozni, de igazán az tölt fel, amikor gyerekek vesznek körül.”

Szeretek adni, és akkor érzem jól magam, ha a környezetemben mindenki boldog.

„A férjemmel régóta ismerjük egymást, most született meg a kislányunk, Anna Barbara. Mindenben támogat, és örül a sikereimnek. Nagyon szoros a kapcsolatunk, ez egy barátságból született szerelem. Viszont a férjemnek mindig Barbi maradok.”