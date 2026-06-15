Hírek a foci-VB-rőlFidesz KongresszusHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Jolán, Vid névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyönyörű nő Diana hercegné magyar hasonmása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Diana hercegné
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 12:00
hasonmásDiana
Amikor szembejön velem az utcán, egy pillanatra megállok, és zavarba jövök. Nem csupán a hasonlóság miatt történik ez, hanem annak a belső kisugárzásnak köszönhetően is, amit magában hordoz. Képli Barbara Diana hercegné hivatalos hasonmása.
Dombovári Edina
A szerző cikkei

Diana hercegné hasonmása Képli Barbara. A gyönyörű hölgy hihetetlen módon kelti életre Diána alakját; ­annak a hercegnének az emlékét, akiről mindenkinek a gyermekek és az elesettek iránti ­határtalan szeretet jut először az eszébe. De mit is jelent pontosan az, ha valaki hivatásos hasonmás? A hot! magazin ennek járt utána. 

Diana hercegné hivatalos hasonmása Képli Barbara
Diana hercegné hivatalos hasonmása, Képli Barbara, aki szépségével magával ragadja az embert
Fotó: hot! magazin/archív

Diana hercegné hasonmása egyre több felkérést kap

Képli Barbara régóta tisztában van azzal, hogy mennyire hasonlít az egykori hercegnére. Ez a hasonlóság pedig a családjának, a barátainak is feltűnt. A fiatal édesanya karrierje lassan beindul, és ma már olyan sztárokkal is szoros barátságot ápol, mint Michael Keaton.

Több ügynökségnél és ennek köszönhetően több országban is képviselem Diána hercegnét

– kezdte Barbara a hot! magazinnak. „Ez valójában azt jelenti, hogy ha valaki egy emlékműsort rendezne, és azt szeretné, hogy az eseményen részt vegyen Diána hasonmása, akkor esélyem van arra, hogy kiválasszanak. Egyre többször kapok felkérést fotózásokra, interjúkra. Itthon az online jelenlét megy jobban, sokan kérnek dedikált lapokat és születésnapi köszöntőket.”

A megdöbbentő hasonlóság nem csak a barátoknak és a családtagoknak tűnt fel. Barbarát David Born, Robin Williams hasonmása indította el ezen a pályán. 

„Robin Williams a mai napig a kedvenc színészeim közé tartozik. Kíváncsi voltam, hogy vajon neki van-e hivatásos hasonmása, ezért rákerestem a neten. Aztán ráírtam az illetőre, és elkezdtünk beszélgetni. Valójában David fedezett fel, neki köszönhetem, hogy elkészült az önéletrajzom, a portfólióm, így ma már több ügynökségnél is jelen vagyok.”

 Jó barátságot ápolok Michael Keaton színésszel és több hasonmással is, például Morgan Freemanével

 – árulta el a magyar Diána.

Képli Barbara ma már tökéletes portfólióval rendelkezik
Képli Barbara ma már tökéletes portfólióval rendelkezik
Fotó: hot! magazin/archív

Képli Barbara: „A férjemnek mindig Barbi maradok”

Ám az édesanya nem csak külsőleg hasonlít az egykori hercegnére: az ő életében is központi szerepet töltenek be a gyerekek.

„Magánemberként dajka és fodrász vagyok. Mindkét hivatást azért választottam, mert szeretek másokkal foglalkozni, de igazán az tölt fel, amikor gyerekek vesznek körül.” 

Szeretek adni, és akkor érzem jól magam, ha a környezetemben mindenki boldog. 

„A férjemmel régóta ismerjük egymást, most született meg a kislányunk, Anna Barbara. Mindenben támogat, és örül a sikereimnek. Nagyon szoros a kapcsolatunk, ez egy barátságból született szerelem. Viszont a férjemnek mindig Barbi maradok.”

Diana hercegné hasonmása kétgyermekes, boldog édesanya
Diana hercegné hasonmása kétgyermekes, boldog édesanya
Fotó: hot! magazin/archív

Képli Barbara: „Nem szeretem, ha paparazzofotók készülnek rólam”

Az édesanya gyermekkora óta énekel. Kék Hold nevű zenekarával a saját dalaik mellett a régebbi idők slágereit játsszák. Legutóbb Kunszentmiklóson és környékén léptek fel.

„A koncertre eleve úgy kaptam a felkérést, mint Di­ána. Gyerekkorom óta énekelek, ez is a lelkem egy része. Valójában a zenében teljesedem ki. A nyolcvanas-kilencvenes évek slágereit játsszuk. Nagyon szeretek azonosulni mindazzal, amit azok az évek magukban hordoztak. A fellépést követően többen is kértek tőlem autogramot, és ilyenkor sok szelfi is készül.” 

Ezeknek a kéréseknek mindig szívesen teszek eleget, de nem szeretem, ha paparazzo­fotók készülnek rólam. 

„Sajnos már én is megtapasztaltam, hogy ez lelkileg mennyire megterhelő.”

A szívek hercegnője

Diana annak idején rengeteg gyermekkórházat látogatott meg, és számtalan esetben osztott adományt a szegényeknek. Hercegnéként is ember maradt, a temetésén több tíz­ez­ren vettek részt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu