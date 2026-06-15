„Ugye tisztában van vele, hogy megöli a saját gyerekét?” – Idegenek tányérjáról lopta a kaját a 12 éves, falási rohamokkal küzdő autista fiú

A dél-yorkshire-i Amanda élete kész rémálom volt. Kisfia, a most 12 éves autista fiú, Ben egyáltalán nem beszél, ráadásul egy ritka betegség, a hiperfágia miatt az agya sosem kapja meg a jelet: jóllaktam. A gyerek szó szerint a nap 24 órájában éhezett. Hiába zárták kulcsra a hűtőt és a szekrényeket, a kisfiú tombolni kezdett, ha nem kapott enni.

A 12 éves, túlsúlyos autista fiú élete kész pokol volt a csillapíthatatlan éhsége miatt Fotó: Pixabay

A legnyugodtabb srácból váltott át őrjöngésbe: verte a fejét a falba, sikoltozott, sírt és teljesen megvadult

– emlékezett vissza az anya a pokoli időszakra. Ben odáig ment, hogy egyszer puszta kézzel tépte le a konyhaajtót a zsanérjairól, csak hogy ételhez jusson.

Letépte a konyhaajtót az éhező autista fiú

A helyzet a Covid-lezárások alatt végleg kicsúszott az anya kezéből. Ben az ébredéstől a lefekvésig csak evett, éttermekben vadidegnek az asztaláról lopta el a falatokat. Idén márciusra a súlya elérte a döbbenetes 123,9 kilót – ez a háromszorosa annak, amennyit egy korabeli srácnak nyomnia kellene. A túlsúlya miatt már a kedvenc vidámparki játékaiból is kitiltották.

A legfájóbb pofont mégis az orvosoktól kapta.

A régi gyerekorvosunk rendkívül elítélő volt. Olyanokat vágott a fejemhez a vizsgálatokon, mint: 'Ugye tisztában van vele, hogy megöli a saját gyerekét?' Ez borzasztóan fájt

– mesélte Amanda.

Az utolsó esély a halál ellen

Végül tavaly nyáron egy sheffieldi klinikán találtak megváltásra, ahol dr. Dita Aswani elítélés helyett felírt a kisfiúnak egy modern fogyasztó injekciót. Az anyának nem volt kérdés, hogy belevágnak-e:

Egyszerű volt. Ha nem teszünk valamit sürgősen, azzal a rémisztő valósággal kellett volna szembenéznem, hogy végignézem, ahogy a saját gyermekem meghal egy súlyhoz köthető betegségben.

A kezelés valóságos csoda: Ben már több mint 8 kilót fogyott, nem fosztogatja a hűtőt, és a dührohamai is megszűntek.

A fanyalgóknak és a kritikusoknak, akik szerint egy 12 éves gyerek még túl fiatal az ilyen drasztikus szerekhez, Amandának van egy határozott üzenete:

Mindenki törődjön a maga dolgával! Ha valakinek antibiotikum kell, azt sem ítélik el, akkor a fogyókúrás kezelés miért lenne más?

– idézte az anya szavait a brit Mirror.