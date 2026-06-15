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Babakcsival is irány a terészet!

Nem kell otthon ülnöd babával sem: ezek a legkényelmesebb babakocsis kirándulóhelyek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors babakocsi
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 15. 11:45
családi programkirándulás gyerekkel
Fedezzétek fel a legszebb hazai tájakat akkor is, ha bővült a család, és ne hagyjátok, hogy a logisztika az utatokba álljon. Mutatjuk a legjobb tippeket, ha egy igazán izgalmas és babakocsival járható kirándulóhely a célpont.
Etédi Alexa
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Egy izgalmas, de babakocsival járható kirándulóhely keresése sokszor komoly logisztikai kihívást jelent a szülők számára, hiszen egy kisbaba érkezése után minden családi program alaposabb tervezést igényel.

Babakocsival járható kirándulóhely erdei környezetben, kisgyerekekkel.
Babakocsival járható kirándulóhely? Nem ördöngösség megtalálni, ehhez adunk most tippeket / Fotó: Jerome Laporte / Shutterstock
  • Akadálymentes erdei ösvények babakocsival érkezőknek.
  • Állatkertek betonozott utakkal.
  • Családbarát szolgáltatások és pihenőhelyek.

Melyek Magyarország legjobb, babakocsival járható kirándulóhely tippjei?

Szerencsére a friss levegőről és az aktív kikapcsolódásról a gyerekek születése után sem kell lemondanotok, hiszen egy kiadós séta a természetben mindenkinek jót tesz. Bár a hordozás praktikus megoldás lehet, előfordulhat, hogy a baba nem kedveli, vagy a szülőknek kényelmetlen, így ilyenkor a guruló megoldások kerülnek előtérbe.

Összeállításunkban olyan helyszíneket válogattunk össze, amelyek simább terepüknek köszönhetően könnyen bejárhatók. A kiválasztott úti célok a már járni tudó kisgyerekeknek is izgalmasak, így amíg a pici pihen, a nagyobbak is önfeledten játszhatnak. Fedezzétek fel Magyarország legszebb tájait babakocsival is, hiszen ezek a célpontok garantálják a gondtalan családi élményeket: íme, 5 szuper tipp a következő túrához.

Budakeszi Vadaspark

A Budakeszi Vadaspark a főváros közelében várja az állatbarát családokat, ahol a betonozott utaknak köszönhetően zökkenőmentes a babakocsis közlekedés: a vadaspark területén ráadásul baba-mama szoba is segíti a kényelmeteket, miközben a nagyobb gyerekek az állatsimogatóban, a játszótéren vagy a parasztudvarban gyűjthetnek élményeket. Az egész évben nyitva tartó parkban kávézó és változatos programok garantálják a kikapcsolódást, így amíg a legkisebbek békésen szundikálnak, a család többi tagja is tartalmasan szórakozhat a friss levegőn.

A Budakeszi Vadaspark bejárata.
A Budakeszi Vadaspark egy izgalmas opció, ha a főváros környékén keresel úti célt a kicsikkel / Fotó: Pasztilla aka Attila Terbócs / Wikipédia

Bükkös-patak tanösvény, Szentendre

A Szentendre belvárosából induló Bükkös-patak tanösvény kiváló választás, ha a városnézés után egy könnyed erdei környezetre vágytok: a tíz állomásból álló útvonal babakocsival is kényelmesen bejárható, miközben izgalmas információkat tudhattok meg a környék természeti és kulturális kincseiről. A tanösvény a nagyobb gyerekek számára is tartogat felfedeznivalót, így mialatt a legkisebbek a patakparti csendben pihennek, az egész család együtt élvezheti a friss levegőt és a víz közelségét.

Vadása-tó, Őrség

A Hegyhátszentjakabon található, erdőkkel övezett Vadása-tó az Őrség egyik legvonzóbb úti célja, ahol a közvetlen tóparti parkolás és a kényelmesen járható tanösvények a kisgyermekes családok dolgát is megkönnyítik: a strandolási lehetőség és a hangulatos büfék kínálata pedig garantálja, hogy minden korosztály tartalmasan töltse el az időt. A természetközeli környezet kiváló alkalmat ad a pihenésre, miközben a babakocsival is könnyen bejárható part menti részeken zavartalanul élvezhetitek a friss levegőt.

A Vadása-tó az Őrség csendes úti célja.
A Hegyhátszentjakab mellett található Vadása-tó csendes, nyugodt környezete, és könnyű bejárhatósága csábító babakocsival érkezők számára is / Fotó: Zerind / Wikipédia

Tési szélmalmok

Tés eldugott települése különleges ipartörténeti emléket őriz, ahol a kertvégekben két felújított, holland típusú szélmalom, az Ozi és a máig működő Helt vár benneteket: a család minden tagja számára érdekes látnivalót kínál a kovácsműhely és a régi mezőgazdasági eszközök gyűjteménye is, miközben a legkisebbek a babakocsiban pihenhetnek. A helyszín kedvező belépőárakkal és egész éves nyitvatartással fogadja a látogatókat, így tökéletes úti cél egy nosztalgikus hangulatú, közös sétához.

Hortobágy

A Hortobágy a híres Kilenclyukú hídon túl is rengeteg gyerekbarát élményt kínál, ahol a sík terepnek köszönhetően babakocsival is könnyedén felfedezhetitek a környéket: a látványos Mátai ménes, a vadaspark és a múzeumok mellett a kézművesudvar és a kisvasút is gondoskodik a nagyobbak szórakoztatásáról. A vidék sajátos hangulata és a változatos programok garantálják az emlékezetes kikapcsolódást, egy ilyen levegőn töltött, tartalmas nap után pedig biztosan nem lesz gond a babák alvásával sem. 

A hrtobágyi Kilenclyukú-híd a nádas felől nézve.
A Hortobágy sík pusztasága sem fog gondot okozni, ha babakocsival érkeznétek / Fotó: Zutty / Shutterstock

Nézd meg az alábbi videóban is a gyönyörű Hortobágyot:

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