Halálos ebola-járvány árnyékában, kongói árvák éneklik magyarul a Republic legendás slágerét - hallgasd meg te is

Az Afrikáért Alapítvány YouTube-csatornáján van egy döbbenetes videó, a felvételen a Kongói Demokratikus Köztársaságban működő La Providence Árvaház gyermekei éneklik a Republic egyik legismertebb dalát, a 67-es utat.

A 67-es út csendült fel az árvaház udvarán Fotó: Afrikáért Alapítvány

A jelenet önmagában is különleges: afrikai árva gyerekek magyarul éneklik a legendás slágert, amely generációk számára jelentette az otthon, a hazatérés és a remény szimbólumát.

A 67-es úton egyszer hazatalálunk…

– hangzik fel a dal az árvaház udvarán.

Mi már tudjuk, hol van az otthon: ott, ahol a szív is. A gyerekeknek is ezt adjuk tovább

– írták a felvétel mellé.

Hozzátették, hogy a La Providence nem csupán egy intézmény, hanem valódi közösség.

Az árvaház nem csak menedék. Ez igazi közösség, család és szellemiség. Gyertek velünk ezen az úton – a szeretet útja ez, ami hazavezet

– fogalmaztak.

A történet hátterében egy rendkívüli magyar segítségnyújtás áll. Az Afrikáért Alapítvány 2008-ban nyitotta meg a La Providence Árvaházat Kongóban, amely azóta is magyar támogatásokból működik. Az intézmény olyan gyermekeknek nyújt otthont, akik elveszítették szüleiket vagy családjuk nem képes gondoskodni róluk.

A segítségre óriási szükség van: a Kongói Demokratikus Köztársaság a világ öt legszegényebb országa közé tartozik. A lakosság jelentős része mélyszegénységben él: az emberek több mint fele napi két dollárnál kevesebből kénytelen megélni.

Az országban a szociális és egészségügyi ellátórendszer rendkívül hiányos. Bár az alapfokú oktatás hivatalosan ingyenes, állami fenntartású gyermekotthonok gyakorlatilag nem működnek, az egészségügyi ellátás pedig sok helyen elérhetetlen. Olyan betegségek is emberéleteket követelnek, amelyeket megfelelő szűrővizsgálatokkal vagy gyógyszerekkel könnyen meg lehetne előzni, illetve gyógyítani. Az utóbbi időben pedig rajtuk van a világ szeme, ugyanis az országban felütötte a fejét az ebola, aminek számos halálos áldozata van már.