Amber Heard, Hollywood számkivetettje inkognitóban éli mindennapjait Spanyolországban

Amber Heard Johnny Depp-pel folytatott pere hatalmas médiavisszhangot kapott, aminek hatására a színésznő nyilvános megítélése jelentősen megromlott. A sztár végül úgy döntött, hogy hátat fordít a hírnévnek, és Spanyolországban kezd új életet. Amber Heard ma már visszavonultan él, távol a reflektorfénytől és a múlt árnyaitól.
Amber Heard neve éveken át összeforrt a Johnny Depp-pel folytatott rágalmazási perrel. A 2022-ben lezárult ügy hatalmas médiafigyelmet kapott, és a színésznő karrierjére is komoly hatással volt. Az ügy lezárulta után viszont Amber Heard gyakorlatilag eltűnt a nyilvánosság elől. Később kiderült, hogy Spanyolországba menekült és először Mallorcan, majd Madrid városában telepedett le. Az egykori sztár ma már háromgyermekes édesanya, és életének középpontjába a család került. A színésznő folyékonyan beszél spanyolul, és kifejezetten élvezi az ottani életet. Beszámolók szerint egy időben még álnevet is használt, hogy elkerülje a figyelmet. Ma pedig már kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb, mint korábban, és sikerült maga mögött hagynia a hollywoodi nyomást.
A célja egyértelmű volt: minél messzebbre kerülni Hollywoodtól és a reflektorfénytől. Úgy érezte, hogy hazájában túl nagy lett körülötte a nyomás, ezért mindenáron új életet akart kezdeni. Ez a lépés azonban nemcsak földrajzi, hanem életmódbeli változást is jelentett. Amber Heard fokozatosan kivonult Hollywoodból, és egy sokkal visszafogottabb életet választott.
És bár Amber Heard látványosan hátat fordított a hollywoodi életnek, nem zárta ki teljesen a színészetet. Korábban jelezte, hogy szeretne még dolgozni, de más feltételek mellett: kisebb projektekben, kevesebb nyilvánossággal. Utolsó nagyobb szerepe az Aquaman és az Elveszett Királyság című filmben volt, ahol Amber Heard Mera karakterét alakította, de szerepe a botrányok miatt jelentősen kisebb lett és a fogadtatása sem olyan volt, mint korábban. Egyes hollywoodi bennfentesek szerint ez azért lehetett, mert a Johnny Depp-pel folytatott széles körben közvetített tárgyalást követően 'feketelistára' került.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.