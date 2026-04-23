Amber Heard, Hollywood számkivetettje inkognitóban éli mindennapjait Spanyolországban

Amber Heard Johnny Depp-pel folytatott pere hatalmas médiavisszhangot kapott, aminek hatására a színésznő nyilvános megítélése jelentősen megromlott. A sztár végül úgy döntött, hogy hátat fordít a hírnévnek, és Spanyolországban kezd új életet. Amber Heard ma már visszavonultan él, távol a reflektorfénytől és a múlt árnyaitól.

Amber Heard Spanyolországban, inkognitóban éli mindennapjait három gyermekével / Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Johnny Depp rágalmazás miatt beperelte Amber Heard-öt egy 2018-as véleménycikk miatt

rágalmazás miatt beperelte egy 2018-as véleménycikk miatt A színésznő erre válaszul ellenpert indított, de végül alulmaradt a Karib-tenger kalózai Jack Sparrow -jával szemben

-jával szemben A pereskedés hatalmas visszhangot kapott, Amber Heard nyilvános megítélése pedig jelentősen megromlott

nyilvános megítélése pedig jelentősen megromlott A színésznő ezek után Spanyolországba menekült, hogy új életet kezdjen.

Amber Heard inkognitóban éli mindennapjait Spanyolországban

Amber Heard neve éveken át összeforrt a Johnny Depp-pel folytatott rágalmazási perrel. A 2022-ben lezárult ügy hatalmas médiafigyelmet kapott, és a színésznő karrierjére is komoly hatással volt. Az ügy lezárulta után viszont Amber Heard gyakorlatilag eltűnt a nyilvánosság elől. Később kiderült, hogy Spanyolországba menekült és először Mallorcan, majd Madrid városában telepedett le. Az egykori sztár ma már háromgyermekes édesanya, és életének középpontjába a család került. A színésznő folyékonyan beszél spanyolul, és kifejezetten élvezi az ottani életet. Beszámolók szerint egy időben még álnevet is használt, hogy elkerülje a figyelmet. Ma pedig már kiegyensúlyozottabb és nyugodtabb, mint korábban, és sikerült maga mögött hagynia a hollywoodi nyomást.

Amber Heard spanyolul is megtanult azóta / Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Amber Heard a hétköznapi életet választotta a csillogás helyett

A célja egyértelmű volt: minél messzebbre kerülni Hollywoodtól és a reflektorfénytől. Úgy érezte, hogy hazájában túl nagy lett körülötte a nyomás, ezért mindenáron új életet akart kezdeni. Ez a lépés azonban nemcsak földrajzi, hanem életmódbeli változást is jelentett. Amber Heard fokozatosan kivonult Hollywoodból, és egy sokkal visszafogottabb életet választott.

Amber Heard és Johnny Depp 2009-től 2016-ig voltak együtt / Fotó: MPNC / Northfoto

Amber Heard visszatérne a színészethez, de 'feketelistára' került

És bár Amber Heard látványosan hátat fordított a hollywoodi életnek, nem zárta ki teljesen a színészetet. Korábban jelezte, hogy szeretne még dolgozni, de más feltételek mellett: kisebb projektekben, kevesebb nyilvánossággal. Utolsó nagyobb szerepe az Aquaman és az Elveszett Királyság című filmben volt, ahol Amber Heard Mera karakterét alakította, de szerepe a botrányok miatt jelentősen kisebb lett és a fogadtatása sem olyan volt, mint korábban. Egyes hollywoodi bennfentesek szerint ez azért lehetett, mert a Johnny Depp-pel folytatott széles körben közvetített tárgyalást követően 'feketelistára' került.