„Nem akarom elmesélni a történetemet” – Amber Heard megtörte a csendet

Hosszas hallgatás után megszólalt Amber Heard színésznő. Heard évekig a címlapok rendszeres szereplője volt a volt férjével, Johnny Depp-pel folyó végtelennek tűnő pereskedés miatt. Az utolsó tárgyalások lezárultával a színésznő eladta amerikai birtokát és Spanyolországba költözött a gyerekeivel, egy új kezdet reményében. 2022 óta nem nagyon hallottunk felőle, most a Sundance Filmfesztiválon bemutatott Silenced című dokumentumfilmben szólalt meg először a történtekről.

Amber Heard az elmúlt években visszavonultan élt Spanyolországban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Amber Heard megtörte a csendet

Amber Heard évek óta a nyilvánosságtól elvonultan él Spanyolországban a családjával. Miután lezárult a Johnny Depp és közte folyó rettenetes részleteket is feltáró tárgyalássorozat, a színésznő úgy döntött, máshol kezd új életet. Most azonban a Silenced című dokumentumfilm kedvéért felidézte élete egyik legzűrösebb időszakát. A Silenced többek között a bántalmazást elszenvedő és azt jogi útra terelő áldozatok elleni rágalmazási perek kérdésével foglalkozik. Ebben a témában szólalt meg Amber Heard is, aki saját bőrén tapasztalta meg, hogy működik egy ilyen eljárás. 2016-ban Johnny Depp-pel útjaik különváltak. A színésznő ekkor adta le az első lövést egy távoltartási végzés formájában és a válást követő vagyonmegosztással sem volt elégedett. A bomba azonban csak két évvel később, 2018-ban robbant, amikor Heard a The Washington Post-ba publikált írásában “feleségverőnek” nevezte A Karib-tenger kalózai sztárját. Johnny Depp erre rágalmazási perrel válaszolt, a tárgyalások és egyezkedések pedig egészen 2022-ig elhúzódtak. A per nemcsak Depp, hanem Amber Heard karrierjét is alaposan megtépázta, többek között ezért is döntött a költözés mellett. A Silenced pontosan arról a jelenségről szól, amivel az Amber Heard-pártiaknak problémájuk volt anno, azaz, hogy milyen bevett gyakorlat lett azoknak az áldozatoknak az elhallgattatása egy egyszerű rágalmazási perrel, akik ki mertek állni és jogi útra terelni az elszenvedett bántalmazást. A filmben Amber Heard a Sundance Filmfesztiválon szombaton bemutatott Silenced rendezőjével, Selina Miles-szal beszélget, amiben a színésznő a következőket mondja: