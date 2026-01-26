Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
„Nem akarom elmesélni a történetemet” – Amber Heard megtörte a csendet

Amber Heard kontra Johnny Depp
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 20:15
Sundance filmfesztiválJohnny DeppAmber Heard
A Silenced című dokumentumfilmben törte meg a csendet Johnny Depp volt felesége. Amber Heard évek óta visszavonult a nyilvánosságtól, de most egy fontos ügy érdekében szólalt meg Selina Miles dokumentumfilmjében.

Hosszas hallgatás után megszólalt Amber Heard színésznő. Heard évekig a címlapok rendszeres szereplője volt a volt férjével, Johnny Depp-pel folyó végtelennek tűnő pereskedés miatt. Az utolsó tárgyalások lezárultával a színésznő eladta amerikai birtokát és Spanyolországba költözött a gyerekeivel, egy új kezdet reményében. 2022 óta nem nagyon hallottunk felőle, most a Sundance Filmfesztiválon bemutatott Silenced című dokumentumfilmben szólalt meg először a történtekről.  

Amber Heard új otthonában, Madridban.
Amber Heard az elmúlt években visszavonultan élt Spanyolországban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Amber Heard megtörte a csendet 

Amber Heard évek óta a nyilvánosságtól elvonultan él Spanyolországban a családjával. Miután lezárult a Johnny Depp és közte folyó rettenetes részleteket is feltáró tárgyalássorozat, a színésznő úgy döntött, máshol kezd új életet. Most azonban a Silenced című dokumentumfilm kedvéért felidézte élete egyik legzűrösebb időszakát. A Silenced többek között a bántalmazást elszenvedő és azt jogi útra terelő áldozatok elleni rágalmazási perek kérdésével foglalkozik. Ebben a témában szólalt meg Amber Heard is, aki saját bőrén tapasztalta meg, hogy működik egy ilyen eljárás. 2016-ban Johnny Depp-pel útjaik különváltak. A színésznő ekkor adta le az első lövést egy távoltartási végzés formájában és a válást követő vagyonmegosztással sem volt elégedett. A bomba azonban csak két évvel később, 2018-ban robbant, amikor Heard a The Washington Post-ba publikált írásában “feleségverőnek” nevezte A Karib-tenger kalózai sztárját. Johnny Depp erre rágalmazási perrel válaszolt, a tárgyalások és egyezkedések pedig egészen 2022-ig elhúzódtak. A per nemcsak Depp, hanem Amber Heard karrierjét is alaposan megtépázta, többek között ezért is döntött a költözés mellett.  A Silenced pontosan arról a jelenségről szól, amivel az Amber Heard-pártiaknak problémájuk volt anno, azaz, hogy milyen bevett gyakorlat lett azoknak az áldozatoknak az elhallgattatása egy egyszerű rágalmazási perrel, akik ki mertek állni és jogi útra terelni az elszenvedett bántalmazást. A filmben Amber Heard a Sundance Filmfesztiválon szombaton bemutatott Silenced rendezőjével, Selina Miles-szal beszélget, amiben a színésznő a következőket mondja: 

Ez nem rólam szól. Már elvesztettem azt a képességemet, hogy erről beszéljek. Nem azért vagyok itt, hogy elmeséljem a történetem. Nem is akarom elmesélni a történetem. Sőt, már nem akarom használni a hangomat sem. És ez az igazi probléma.

Amber Heard a 2022-es Heard-Depp ügy tárgyalásán.
Amber Heard és Johnny Depp tárgyalása valóságos nemzeti ünneppé alakult, minden utcát elleptek a rajongók  (Fotó: picture alliance / Consolidated News Photos)

A meglehetősen sötét megszólalás ellenére Heard kifejezte elismerését a bátor nők felé, akik minden támadás ellenére mégis kiállnak és hallatják a hangjukat.

„Erőt ad, hogy látom, hogy mások felveszik ezt a harcot. Nők, akik elég bátrak ahhoz, hogy felhívják a figyelmet az egyenlőtlen, aránytalan rendszerre. Látva a lányom arcát, aki lassan felnő és belép ebbe a világba... hiszem, hogy lehet jobb is a helyzet”  – mondta a színésznő.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
