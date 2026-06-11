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Lesújtó hírt kapott Cristiano Ronaldo, gyászba borult a portugál válogatott

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 14:40
Cristiano Ronaldoportugál válogatott
A portugál válogatott utolsó felkészülési mérkőzése előtt hunyt el egy szurkoló. Cristiano Ronaldo és csapata június 17-én lép pályára elsőször a foci-vb-n.

Tragikus esemény árnyékolta be a Portugália–Nigéria felkészülési mérkőzést (2-1): a kezdés előtt a lelátón életét vesztette egy 77 éves portugál szurkoló. A Portugál Labdarúgó-szövetség közleményben fejezte ki részvétét, és jelezte, hogy amennyiben a válogatott megszerzi története első foci-vb címét az idei tornán, a diadalt az elhunyt drukker emlékének ajánlja.

Ez lesz az utolsó foci-vb-je Cristiano Ronaldónak
Ez lesz az utolsó foci-vb-je Cristiano Ronaldónak Fotó: Gualter Fatia

Gyászolnak Cristiano Ronaldoék foci-vb előtt

A portugál sajtó beszámolói szerint az idős férfi mintegy 45 perccel a mérkőzés kezdete előtt lett rosszul a lelátón, és állt le a szíve. A helyszínen szolgálatot teljesítő egészségügyi személyzet azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a szurkolót a leiriai Santo André Kórházba szállították, ahol később elhunyt.

A tragédiát követően a Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) részvétnyilvánító közleményt adott ki. Ebben hangsúlyozta, hogy mély megrendüléssel értesült a szurkoló haláláról, és együttérez a családdal, valamint a hozzátartozókkal ebben a nehéz időszakban.

Cristiano Ronaldóék jövőhét szerdán, magyar idő szerint este 19 órakor lépnek pályára elsőnek a 2026-os foci-vb-n, a Kongói Demokratikus Köztársasággal találkoznak. 

@metropol.napilap

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