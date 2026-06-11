Lesújtó hírt kapott Cristiano Ronaldo, gyászba borult a portugál válogatott

Tragikus esemény árnyékolta be a Portugália–Nigéria felkészülési mérkőzést (2-1): a kezdés előtt a lelátón életét vesztette egy 77 éves portugál szurkoló. A Portugál Labdarúgó-szövetség közleményben fejezte ki részvétét, és jelezte, hogy amennyiben a válogatott megszerzi története első foci-vb címét az idei tornán, a diadalt az elhunyt drukker emlékének ajánlja.

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A portugál sajtó beszámolói szerint az idős férfi mintegy 45 perccel a mérkőzés kezdete előtt lett rosszul a lelátón, és állt le a szíve. A helyszínen szolgálatot teljesítő egészségügyi személyzet azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a szurkolót a leiriai Santo André Kórházba szállították, ahol később elhunyt.

A tragédiát követően a Portugál Labdarúgó-szövetség (FPF) részvétnyilvánító közleményt adott ki. Ebben hangsúlyozta, hogy mély megrendüléssel értesült a szurkoló haláláról, és együttérez a családdal, valamint a hozzátartozókkal ebben a nehéz időszakban.

Cristiano Ronaldóék jövőhét szerdán, magyar idő szerint este 19 órakor lépnek pályára elsőnek a 2026-os foci-vb-n, a Kongói Demokratikus Köztársasággal találkoznak.