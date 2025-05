Évek óta munkanélküli Amber Heard, miből tart el 3 gyereket?

Nemcsak a rajongóit, de a karrierjét és a vagyonát is elbukta Amber Heard évekkel ezelőtt, amikor elveszítette a Johnny Depp elleni sokadik perét. A közvélemény egyértelműen Depp oldalán állt a bírósági tárgyalások során, és olyan gyűlölethullám indult Heard ellen, hogy nincs az a stúdió, amelyik megkockáztatná a szerződtetését. Az Aquaman második részében is csak azért maradt benne pár másodperc erejéig, mert a karakterével történtek fontosak a címszereplő karakterfejlődésében. A közhangulat miatt Amber elhagyta Amerikát is, Madridba költözött a Depp per előtt született lányával, aki a napokban duplán is nagytestvér lett, ugyanis Heardnek ikrei születtek. A kérdés csak az, hogy miből tart el egyedülálló anyaként 3 gyereket.

Amber Heard évek óta munkanélküli (Fotó: picture alliance / Consolidated News Photos)

Amber Heard 3 éve munkanélküli

A sztárt a 2023-as Aquaman és az elveszett királyság című filmben láthatták a nézők egy nagyon rövid időre. A filmben állítólag - az első részhez hasonlóan - sokkal fontosabb szerepe lett volna a dívának, de végül a kétórás filmben alig több mint 4 percre láthattuk. Akkoriban több elmélet is terjedt arról, hogy miért lett kettes számú főszereplőből mellekszereplő.

Egyes hírek szerint a Depp rajongó Jason Momoa nem igazán kedvelte Ambert, és a forgatásokra Johnny Depp-nek öltözve ment, hogy idegesítse kolléganőjét. Majd Momoa kérésére megvágták Heard szerepét is. James Wan rendező és az Amber apját alakító Dolph Lundgren nyilatkozatai alapján azért vágáták ki a színésznő jeleneteit a filmből, mert spórolni kellett a játékidőn, és inkább az akciókat tartották meg. Sokak szerint maga a DC és a Warner lépett közbe, mert féltek a nézői bojkottól, és csak percekre engedték Ambert a vászonra.

Amber Heard évek óta civil, egyedülálló anyaként él Spanyolországban (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Amber Heard rejtélyes magánélete

Bármelyik verzió is az igaz, az biztos, hogy Heard 2022-óta nem forgatott, kizárólag a gyerekeivel foglalkozik. Az imdb.com szerint nincs előkészítésben egyetlen egy filmje sem, vagyis a későbbiekben sem a színjátszással fog pénzt keresni. Szóval nem tudni, miből tartja el a családot, mert párja nincs, aki segítene neki. Azt sem tudni, hogy ki vagy kik a gyermekek apjai, és az sem tisztázott, hogy béranya vagy Amber hodta-e ki őket.