Ez a titka a mennyei és ropogós sült krumplinak

A tökéletes sült krumpli alapja a megfelelő burgonyafajta kiválasztása.

Sütés előtt elő kell főzni a felszeletelt hasábokat, majd szárazra szárítani azokat.

A megszáradt krumplikat 200 Celsius-fokon, előmelegített sütőben kell megsütni.

Nincs szükség méregdrága alapanyagokra a profi krumplisütéshez. A sült krumpli egy házi módszer bevetésével könnyen lekörözheti a luxuséttermek kínálatát is. Poppy Q’Toole Michelin-csillagos séf felfedte a hibátlan elkészítés fortélyát.

A mennyei ízű sült krumpli titka végre kiderült. Illusztráció: Brent Hofacker / Shutterstock

Mitől lesz ellenállhatatlan a sült krumpli?

Ez a különleges konyhai trükk garantált sikert hoz. A köreted kívül ultra ropogós, belül pedig krémesen puha lesz. Ahhoz, hogy még órákkal a sütőből való kivétel után is olyan roppanós maradjon, mint a gyorséttermi sült krumpli, a kezdeteknél kell résen legyél. A tökéletes sült burgonya titka a megfelelő krumplifajta kiválasztásával kezdődik: fontos tipp, hogy magas keményítőtartalmú burgonyát válassz!

Lépésről lépésre

A Poppy Q’Toole zseniális sült krumpli receptje egyszerű: a megmosott, feldarabolt krumplikat sütés előtt elő kell főzni egy lábas vízben 7-10 percig. Miután a burgonyát lecsöpögtetted a szűrőben, fedd le egy tiszta konyharuhával. A cél, hogy minél kevesebb nedvesség maradjon rajtuk, mert csak úgy lesz szuper a végeredmény. Ha nem törlöd kellően szárazra, a krumpli megpárolódhat, és nem lesz roppanós.

Poppy O’Toole szerint az előfőzés különösen fontos. Fotó: Poppy O’Toole/YouTube

Akkor, ha már teljesen szárazak a szemek, borítsd át azokat egy előmelegített, tűzforró, zsiradékkal teli tepsibe és 200 Celsius-fokon süsd meg. A sütési idő alatt legfeljebb csak kétszer, óvatosan forgasd át a hasábokat, hogy minden oldaluk egyenletesen megsüljön. Amikor már aranybarnák lesznek, találhatod is a krumplikat.

Poppy O’Toole a retró burgonyás receptekben is elmélyült. Játszd le a videót a további részletekért:

(Metro)

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