Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint RékaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Barnabás névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Poppy O’Toole és a tökéletes sült krumpli ketchuppal

Ez a titka a mennyei és ropogós sült krumplinak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors recept
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 14:45
konyhai trükktippsült krumpli
Igazi művészet a tökéletes köret elkészítése, ami itthon csak a vérbeli háziasszonyoknak megy. A mennyei sült krumpli roppanós, belül pedig mennyeien finom. Egy híres Michelin-csillagos séf, Poppy O’Toole elárulta a tökéletes sült krumpli titkát. Meg fogsz lepődni!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A tökéletes sült krumpli alapja a megfelelő burgonyafajta kiválasztása.
  • Sütés előtt elő kell főzni a felszeletelt hasábokat, majd szárazra szárítani azokat.
  • A megszáradt krumplikat 200 Celsius-fokon, előmelegített sütőben kell megsütni.

Nincs szükség méregdrága alapanyagokra a profi krumplisütéshez. A sült krumpli egy házi módszer bevetésével könnyen lekörözheti a luxuséttermek kínálatát is. Poppy Q’Toole Michelin-csillagos séf felfedte a hibátlan elkészítés fortélyát.

Sült krumpli fa deszkán ketchuppal
A mennyei ízű sült krumpli titka végre kiderült. Illusztráció: Brent Hofacker /  Shutterstock 

Mitől lesz ellenállhatatlan a sült krumpli? 

Ez a különleges konyhai trükk garantált sikert hoz. A köreted kívül ultra ropogós, belül pedig krémesen puha lesz. Ahhoz, hogy még órákkal a sütőből való kivétel után is olyan roppanós maradjon, mint a gyorséttermi sült krumpli, a kezdeteknél kell résen legyél. A tökéletes sült burgonya titka a megfelelő krumplifajta kiválasztásával kezdődik: fontos tipp, hogy magas keményítőtartalmú burgonyát válassz! 

Lépésről lépésre

A Poppy Q’Toole zseniális sült krumpli receptje egyszerű: a megmosott, feldarabolt krumplikat sütés előtt elő kell főzni egy lábas vízben 7-10 percig. Miután a burgonyát lecsöpögtetted a szűrőben, fedd le egy tiszta konyharuhával. A cél, hogy minél kevesebb nedvesség maradjon rajtuk, mert csak úgy lesz szuper a végeredmény. Ha nem törlöd kellően szárazra, a krumpli megpárolódhat, és nem lesz roppanós.

Poppy Q’Toole
Poppy O’Toole szerint az előfőzés különösen fontos. Fotó: Poppy O’Toole/YouTube

Akkor, ha már teljesen szárazak a szemek, borítsd át azokat egy előmelegített, tűzforró, zsiradékkal teli tepsibe és 200 Celsius-fokon süsd meg. A sütési idő alatt legfeljebb csak kétszer, óvatosan forgasd át a hasábokat, hogy minden oldaluk egyenletesen megsüljön. Amikor már aranybarnák lesznek, találhatod is a krumplikat.

Poppy O’Toole a retró burgonyás receptekben is elmélyült. Játszd le a videót a további részletekért: 

(Metro)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu