Durva videó: fékezés nélkül gázolt el egy idős biciklist a száguldó rolleres

Egy figyelmetlenségből pillanatok alatt súlyos baleset lett Kiskunfélegyházán. A rendőrség által közzétett felvételen jól látható, ahogy egy elektromos rollerrel közlekedő fiatal nagy sebességgel érkezik egy gyalogátkelőhelyhez, majd lassítás nélkül nekiütközik egy kerékpárosnak.
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az elmúlt napokban négy olyan személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a vármegyében, amelyben elektromos rollert vezető, 18 év alatti fiatalok voltak érintettek. Az egyik eset június 10-én történt Kiskunfélegyházán. A rendőrség közleménye szerint a rolleres nagy sebességgel közelítette meg a zebrát. A gyalogátkelőhely előtt ekkor már mindkét irányból megálltak az autók, hogy elsőbbséget biztosítsanak az átkelőknek.
A felvétel tanúsága szerint a roller vezetője nem lassított és telibe találta az éppen áthaladó idős kerékpárost. Az ütközés ereje jelentős volt, a vétlen biciklis pedig komoly sérüléseket szenvedett. A rendőrség a balesetről készült videót tanulságként hozta nyilvánosságra. A hatóságok szerint a felvétel jól mutatja, milyen súlyos következményei lehetnek annak, ha valaki nem az útviszonyoknak és a közlekedési helyzetnek megfelelően használja az elektromos rollert, írja az Origo.
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