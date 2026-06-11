Megrázó vallomást tett gyerekkoráról a vb sztárja

Menekülttáborban született kisfiúból a kanadai válogatott legnagyobb sztárja lett Alphonso Davies, aki a világbajnokságon is ott lesz. Szülei a libériai polgárháború elől menekültek, a család élete pedig tele volt nehézségekkel: az ivóvízért, az élelemért és a túlélésért folytatott mindennapi küzdelemmel.
Megrázó vallomást tett a vb sztárja A menekülttáborban született Alphonso Davies a kanadai válogatott legnagyobb sztárjává nőtte ki magát. #dogos #kamionos #csaj #no #lany #deriszilvia #vargamate #elkepeszto #szakma #utazas
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