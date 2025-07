Hollywood legsötétebb bugyra: itt vannak a Johnny Depp és Amber Heard botrány legmegrázóbb részletei – Nézz be a kulisszák mögé!

A Johnny Depp és Amber Heard között zajló pereskedés és az ebből születő botrány évekig lázban tartotta a nyilvánosságot. A közvélemény két táborra szakadt, mindenkinek volt valamilyen teóriája az üggyel kapcsolatban. Az HBO Max-ra került fel az a dokumentumfilm, ami a per körülményeit járja körbe. Más streaming-platformokon is megjelentek az ügyet tárgyaló dokuk, esetenként szakértők bevonásával, ez a film azonban sajátos szemszögből közelíti meg az eseményeket. Az HBO kétrészes minisorozata a konkrét tárgyalási napokat mutatja be és igyekszik messzemenőkig objektív maradni.

A pár a Rumnapló című filmben játszott együtt, kis idő elteltével Johnny Depp feleségül is vette a színésznőt (Fotó: KGC-138)

Johnny Depp története

Az első epizód Johnny Depp és jogi csapata szemszögéből mutatja be a Virginiában zajló tárgyalást. A vád hitelrontás, amit Amber Heard 2018-ban a The Washington Post-ba írt cikkében követett el, amikor önmagára kapcsolati erőszakot megélt áldozatként hivatkozik. A Karib-tenger kalózai-filmek sztárja ugyan nincs név szerint megemlítve a cikkben, de egyértelmű, hogy róla van szó. Depp állítása szerint a cikk megjelenése után több filmszereptől is elesett, a Disney két nappal később a következő Karib-tenger filmből is menesztette. A rajongókat ért legnagyobb veszteség viszont a Harry Potter világában játszódó Legendás állatok-filmsorozatból való kényszertávozása volt, ahol a főgonosz Grindelwaldot alakította volna.

A rajongók legnagyobb bánatára Johnny Depp kénytelen volt távozni a Legendás állatok-filmekből (Fotó: Ferrari)

A doku szerint a jogi csapat stratégiája, hogy Depp történetének emberi oldalát fogja meg, ezzel is szimpátiapontokat nyerve az esküdtszéknél és a közvéleménynél. Az nyilvánvaló, hogy utóbbira nem szorult rá, ugyanis a hardcore Johnny Depp rajongók az ítélethirdetés napjáig kint táboroztak a bíróság előtt és biztosították támogatásukról a sztárt. Johnny végig higgadtan viselkedik és a bírósággal maximálisan együttműködve válaszolgat a legkínosabb kérdésekre is.

A rajongók végig biztosították támogatásukról a színészt, minden nap kint táboroztak a bíróság épülete előtt (Fotó: picture alliance / Consolidated News Photos)

Amber Heard története

A második epizódban Amber Heard kihallgatása és a tárgyalás főként őt érintő részei kerülnek a középpontba. Azonban már az is elég beszédes, hogy Heard jogi csapata nem egyezett bele, hogy a stáb velük is oly módon forgasson, mint az első epizódban Depp ügyvédeivel. Emiatt ez a rész kevesebb betekintést enged a színésznő nézőpontjába, ami meglehetősen ellentmondásos ahhoz képest, hogy a kapcsolati és családon belüli erőszakot elszenvedett áldozatok védőszentjeként kívánt feltűnni. Heard csapata fotók és videók tömkelegét tárja bizonyítékul az esküdtszék elé, emellett egyik fő stratégiájuk, hogy Depp alkohol- és drogproblémáinak részletes taglalásából próbálja felépíteni a védelmet. Az epizód végére megszületik az ítélet.