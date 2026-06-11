Jason Derulo kisfia ellopta a show-t: Mutatjuk mit csinált a budapesti koncerten

A Last Dance World Tour keretein belül Jason Derulo Budapesten koncertezett (június 10-én) tegnap este, ahova még a kisfiát is magával hozta. A világsztár szinte felrobbantotta a Budapest Parkot, ahol az eső ellenére is hatalmas tömeg bulizott a már jól ismert slágerekre, mint a Wiggle, a Swalla vagy a Talk Dirty. Bár az énekes nem először járt Magyarországon, arra eddig nem volt példa, hogy Jason Derulo gyermeke is megjelent volna a koncertjén, főleg nem úgy, ahogy most. Mutatjuk, mit csinált a kicsi a színpadon!
Június 10-én este Jason Derulo dalaitól volt hangos a Budapest Park, ugyanis a zenész a világturnéja egyik állomásának hazánkat választotta, és egy elképesztően látványos és persze nagyon dögös koncerttel kápráztatta el a magyar közönséget. Ez persze cseppet sem meglepő a tánctudásáról, és hihetetlen profizmusáról is híres énekestől, az viszont már annál inkább, hogy a fellépésén cuki apukaként viselkedjen. Jason Derulonak ugyanis van egy kisfia, Jason King Derulo, akinek a világsztár korábbi barátnője, Jena Frumes 2021. május 8-án adott életet. Az 5 éves kissrác pedig természetesen odáig van az apukájáért, sőt úgy tűnik a rivaldafényt is nagyon élvezi, legalábbis az alapján, hogy a tegnapi koncerten is szerepelt.
Bár a zenész szokásához híven egy döbbenetes show-t rakott a színpadra, az egyik legmeglepőbb pillanat az volt, amikor egyszer csak besétált a kisfia, akinek a bőrdzsekijét is odaadta. Ezek után Jason King vissza is tért a backstage-be, de a közönség szinte olvadozott az édes jelenettől, és ez még nem minden! A koncert végén a kisfiú ismét megjelent a színpadon, ráadásul egy mikrofont is kapott, és édesapja ölében ülve bulizta végig az utolsó számot, majd együtt köszöntek el a budapesti közönségtől. Láthatóan Jason Derulo koncertjén kisfia nagyon élvezte a hatalmas figyelmet, bár feltehetően ez számára már cseppet sem újdonság.
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