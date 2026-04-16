Adele öt év után végre visszatér, de minden rajongó csalódni fog!

Adele öt évvel a 30 című albumának megjelenése után újra a stúdióban! Az angol énekesnő visszatérése azonban közel sem arról fog szólni, mint amire mindenki számít. Új album és világ körüli turné helyett, egy teljesen más karrierlépést tervez.

Az angol énekesnő utoljára 2024 novemberében lépett fel Las Vegas-ban.

Hosszú szünet után Adele ismét belépett a stúdióba, ami hatalmas izgalmat váltott ki világszerte. Az énekesnő utoljára a 30 című album idején volt aktív zenei fronton, azóta azonban tudatosan visszavonult, és inkább a magánéletére koncentrált. A rajongók már évek óta találgatták, mikor tér vissza, így a mostani hír villámcsapásként érte őket. Sokan egy új albumot és világ körüli turnét vizionáltak, különösen annak fényében, hogy Adele korábban is hosszabb kihagyások után tért vissza a zeneiparba. A valóság azonban ennél jóval meglepőbb. És bár valóban újra stúdióba vonult, a háttérben egészen más tervek körvonalazódnak. Olyanok, amelyek alapjaiban változtathatják meg a Adele karrierjét.

Adele karrierváltást tervez?

A hírek szerint az, hogy Adele visszatért a stúdióba egy közelgő filmes projekthez kapcsolódik. Egy dal felvételéről van szó, amely egy hollywoodi produkcióhoz készül. A filmipar felé való nyitás azonban nem teljesen előzmény nélküli, hiszen az énekesnő korábban már bizonyította tehetségét a filmzenék világában - elég csak Adele James Bond-filmhez készült, Oscar-díjas dalára gondolni, a Skyfall-ra. A mostani projekt viszont ennél is nagyobb ugrás lehet. Bennfentesek szerint, ugyanis most nemcsak énekesként, hanem színészként is kipróbálhatja magát. Adele Taylor-Johnson és Nicholas Hoult mellett fog szerepelni a divattervező, Tom Ford Cry To Heaven című filmjében. A dráma Anne Rice 1982-es történelmi regénye alapján készül, és a kasztrátus énekesek világát mutatja be. Az énekesnő ezzel ugyan komoly lépést tesz a színészet irányába, de a klasszikus visszatérése így még várat magára.