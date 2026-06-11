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93 évesen is sugárzik a boldogságtól: romantikus fotón Vitray Tamás és felesége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Vitray Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 16:20
operaházfeleség
Randi az Operában. Itt járt Vitray Tamás a feleségével.

A Magyar Állami Operaházban töltött egy emlékezetes estét Vitray Tamás és felesége, Vitray-Ivens Éva. A Kossuth-díjas televíziós a közösségi oldalán is megosztott egy közös fotót az eseményről, amelyhez néhány személyes gondolatot is fűzött.

Vitray Tamás feleségével ünnepel.
Vitray Tamás a feleségével ünnepelt
Fotó: TRENKA ATTILA / hot! magazin/Archív

Vitray Tamás Operába ment a feleségével

A házaspár Verdi Macbeth című operáját tekintette meg. Az előadás egyik különlegessége Anna Netrebko fellépése volt, aki Lady Macbeth szerepében állt színpadra. Vitray Tamás a Facebookon közzétett bejegyzésében így fogalmazott:

Sok év után újra az Operában! Ehhez két énekesnő kellett: a Feleségem és Anna Netrebko!

A bejegyzéshez egy közös fényképet is csatolt, amelyen feleségével együtt látható. Vitray-Ivens Éva számára az Operaház világa különösen ismerős, hiszen korábban maga is állt az intézmény színpadán: Puccini Manon Lescaut című operájának címszerepét is énekelte. A 93 éves televíziós és felesége láthatóan élvezték az estét. A közös fotón mosolyogva pózolnak, miközben az Operaházban tett látogatásuk emlékét örökítik meg.

 

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