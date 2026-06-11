93 évesen is sugárzik a boldogságtól: romantikus fotón Vitray Tamás és felesége

A Magyar Állami Operaházban töltött egy emlékezetes estét Vitray Tamás és felesége, Vitray-Ivens Éva. A Kossuth-díjas televíziós a közösségi oldalán is megosztott egy közös fotót az eseményről, amelyhez néhány személyes gondolatot is fűzött.
A házaspár Verdi Macbeth című operáját tekintette meg. Az előadás egyik különlegessége Anna Netrebko fellépése volt, aki Lady Macbeth szerepében állt színpadra. Vitray Tamás a Facebookon közzétett bejegyzésében így fogalmazott:
Sok év után újra az Operában! Ehhez két énekesnő kellett: a Feleségem és Anna Netrebko!
A bejegyzéshez egy közös fényképet is csatolt, amelyen feleségével együtt látható. Vitray-Ivens Éva számára az Operaház világa különösen ismerős, hiszen korábban maga is állt az intézmény színpadán: Puccini Manon Lescaut című operájának címszerepét is énekelte. A 93 éves televíziós és felesége láthatóan élvezték az estét. A közös fotón mosolyogva pózolnak, miközben az Operaházban tett látogatásuk emlékét örökítik meg.
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