Adele befejezi az éneklést: új szakmát választott

Adele egy éve jelentette be, hogy nagyon hosszú szünetre megy, hiszen elfáradt és pihenni szeretne. Azóta hónapok teltek el, kerüli a nyilvánosságot. Mint kiderült, épp tanul, hogy egy gyerekkori álmát valósítsa meg.
Adele hónapok óta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, ami sok rajongót aggodalommal töltött el. A világhírű énekesnő tavaly nyáron jelentette be, hogy hosszabb időre visszavonul a zenéléstől, miután befejezte két évig tartó, teltházas Las Vegas-i rezidenciáját. „Nem fogtok látni nagyon hosszú ideig. Pihennem kell – az elmúlt hét évben új életet építettem magamnak, és most szeretném élni is azt” – mondta akkor a brit énekesnő. Azóta Adele mindössze kétszer tűnt fel nyilvánosan: januárban és áprilisban, egy-egy Los Angeles Lakers-meccsen vőlegényével, Rich Paullal. A 37 éves sztár állítólag tudatosan kerüli a reflektorfényt, és inkább a nyugalmat választotta – de nem tétlenkedik. - olvasható a Mirror cikkében.
A Daily Mail szerint Adele jelenleg angol irodalomból tanul online, hogy valóra váltsa régóta dédelgetett álmát: tanár legyen. „Mielőtt a rajongók túlságosan beleélnék magukat a babaérkezésbe, úgy tudom, az énekesnő irodalmat tanul – ez segíthet neki megvalósítani gyerekkori vágyát, hogy tanítson” – írta Dolly Busby újságíró. Adele már tinédzserként, a híres londoni BRIT Schoolban sem feltétlenül a hírnévre vágyott. Egykori osztálytársa így emlékezett vissza:
Nem mindenki akart sztár lenni. Adele szerette a zenét, de tanár akart lenni – nem is feltétlenül zenetanár.
Egy barátja azonban feltöltött néhány demót a MySpace-re, és ezzel elindult a karrierje: „Egy héttel később már 25 ezer font volt a számláján. Elképesztő volt.” A sztár már korábban is beszélt arról, mennyire inspirálta egykori tanára, Ms. McDonald. „Ő szerettette meg velem az irodalmat. Mindig is rajongtam az angolért – most pedig szövegeket írok. Ő volt az, aki miatt érdekelni kezdett az, amit olvasunk” – mesélte 2021-ben az An Audience With Adele műsorban, ahol meglepetésként újra találkozhattak a színpadon.
Nem véletlen, hogy Adele most ismét a tanítás felé fordul. Egy 2022-es rajongói kérdezz-felelek során elárulta:
Ha nem énekléssel foglalkoznék, valószínűleg angol irodalomtanár lennék. Azt tervezem, hogy 2025-ben elvégzem az egyetemet online.
Mindemellett arról is szó van, hogy életrajzi könyvet ír, amelyben saját szavaival meséli el életét – a gyerekkorától a világhírnévig. Úgy tűnik, Adele valóban új fejezetet kezd: ezúttal nem a színpadon, hanem a tanulás és önmegvalósítás világában.
