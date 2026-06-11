Mi történt a Loophia énekesnőjével? Megszólalt az elismert szívsebész a Budapest Parkban összeesett zenészről

A Loophia énekesnőjét jelenleg kórházba kezelik, miután koncert közben rosszul lett, majd összeesett a színpadon. Most egy elismert szívsebész nyilatkozott a tragikus esetről.
A Loophia együttes az Elefánt előzenekaraként lépett fel a Budapest Park színpadán, ám az első dal közben tragédia történt. A zenekar 25 éves énekesnője ájultan esett össze, mire a helyszíni elsősegélycsapat azonnal a színpadra sietett és megkezdték a fiatal lány újraélesztését. Nem sokkal később a mentők is megérkeztek, akik stabil állapotban szállították kórházba Zsófit.
Az énekesnő édesanyja később elárulta, hogy a drog-, és alkoholteszt negatív lett, lányánál szívrendellenességet állapítottak meg az orvosok. Zsófi állapota szerencsére gyorsan javul, a Loophia azonban minden soron következő koncertjét lemondta, hogy az énekesnő a gyógyulásra és a pihenésre koncentrálhasson.
Most a Borsnak egy elismert szívsebész nyilatkozott a szörnyű esetről.
Lapunk felkeresett egy elismert szívsebészt, aki habár nincs tisztában a Loophia énekesnőjének állapotával, illetve a probléma pontos kiváltó okával, elárulta mire kell fokozottan odafigyelnünk egészségünk érdekében.
Egészséges emberek egyik pillanatról a másikra jönnek rá, hogy valami baj van. A felgyorsult élet, a helytelen életmód, rizikós stresszhelyzetek mind kiválthatnak szívritmuszavart és különféle sokkhelyzeteket, amikor valaki ájultan esik össze, ne adj Isten leáll a szíve
– nyilatkozta lapunknak a szívsebész.
A szakorvos felhívja a figyelmet arra, hogy a nyári időszakban kifejezetten fontos a folyamatos hidratálás, illetve a fokozott figyelem.
A ritmuszavarok mögött állhat hosszú évek helytelen táplálkozása, extrém stressz, kifáradás és akár kevés folyadékfogyasztás is. Sajnos a fiatalokat sem kíméli a probléma, klasszikus példája ennek, amikor egészséges, fiatal focisták hirtelen összeesnek a pályán, minden előzetes ok nélkül
– mondja az orvos, aki azt is elárulja, mi lehet ennek a megoldása.
„A húszas éveikben járó fiatalok nem gondolnak bele ebbe, pedig bármikor megtörténhet. Fontos lenne, hogy rendszeresen járjunk szűrővizsgálatokra, amelyekkel még időben elkaphatjuk ezeket a rendellenességeket. Nem szabad megvárni, amíg beüt a baj. Az össze vissza dobogó szív, és a hirtelen elfáradás olyan tünet, amit érdemes kardiológussal kivizsgáltatni és EKG-t csináltatni” – hívja fel a figyelmet a szívsebész.
Már kívülről fújjuk, hogy a nagy melegben nem tehetjük ki hirtelen sokknak a szervezetünket, mégis minden évben megtörténik a tragédia. Most a szívsebész elárulja, mit tehetünk egészségünk megőrzésének érdekében:
„Először is nagyon fontos, hogy felhevült testtel ne ugorjunk bele a jéghideg vízbe, mert ez olyan stresszt okoz a szívnek, ami súlyos következményeket szülhet, például a ritmuszavar. Ehhez természetesen hozzátartozik, hogy ne fogyasszunk alkoholt, vagy másféle tudatmódosító szereket. Ezek dehidratálttá tesznek minket, felborul a szervezetünk ionháztartása és sokkal könnyebben bekövetkezik a probléma.”
Ezen túlmenően nem csak a nyáron kell odafigyelnünk szervezetünkre, hanem az év mindennapján.
A rossz táplálkozás, a dohányzás és a mozgásszegény életmód, mind melegágya lehet a szívproblémáknak. Az ember maga egy jól kitalált, és jól működő rendszer. Az a baj, hogy az elmúlt 50-100 évben elkezdtük rosszul használni a testünket. Extrém helyzetekbe rakjuk magunkat, magas szénhidráttartalmú élelmiszereket fogyasztunk, felborult az alvási ciklusunk és még sorolhatnám. A legkevesebb, amit tehetünk a mindennapokban, hogy ezeken a rossz szokásokon változtatunk
– mondja a szívsebész.
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