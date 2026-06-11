Mi történt a Loophia énekesnőjével? Megszólalt az elismert szívsebész a Budapest Parkban összeesett zenészről

A Loophia énekesnőjét jelenleg kórházba kezelik, miután koncert közben rosszul lett, majd összeesett a színpadon. Most egy elismert szívsebész nyilatkozott a tragikus esetről.

A Loophia koncert alatt történt tragikus esetről mesél a szívsebész (Fotó: Facebook)

Megszólalt a szívsebész a Loophia énekesnőjének állapotáról

A Loophia együttes az Elefánt előzenekaraként lépett fel a Budapest Park színpadán, ám az első dal közben tragédia történt. A zenekar 25 éves énekesnője ájultan esett össze, mire a helyszíni elsősegélycsapat azonnal a színpadra sietett és megkezdték a fiatal lány újraélesztését. Nem sokkal később a mentők is megérkeztek, akik stabil állapotban szállították kórházba Zsófit.

Az énekesnő édesanyja később elárulta, hogy a drog-, és alkoholteszt negatív lett, lányánál szívrendellenességet állapítottak meg az orvosok. Zsófi állapota szerencsére gyorsan javul, a Loophia azonban minden soron következő koncertjét lemondta, hogy az énekesnő a gyógyulásra és a pihenésre koncentrálhasson.

Most a Borsnak egy elismert szívsebész nyilatkozott a szörnyű esetről.

A szívsebész elárulta, mire figyeljünk oda egészségünk megőrzése érdekében (Fotó: voronaman / shutterstock)

Bárkivel megtörténhet: figyelmeztet az orvos

Lapunk felkeresett egy elismert szívsebészt, aki habár nincs tisztában a Loophia énekesnőjének állapotával, illetve a probléma pontos kiváltó okával, elárulta mire kell fokozottan odafigyelnünk egészségünk érdekében.

Egészséges emberek egyik pillanatról a másikra jönnek rá, hogy valami baj van. A felgyorsult élet, a helytelen életmód, rizikós stresszhelyzetek mind kiválthatnak szívritmuszavart és különféle sokkhelyzeteket, amikor valaki ájultan esik össze, ne adj Isten leáll a szíve

– nyilatkozta lapunknak a szívsebész.

A szakorvos felhívja a figyelmet arra, hogy a nyári időszakban kifejezetten fontos a folyamatos hidratálás, illetve a fokozott figyelem.

A ritmuszavarok mögött állhat hosszú évek helytelen táplálkozása, extrém stressz, kifáradás és akár kevés folyadékfogyasztás is. Sajnos a fiatalokat sem kíméli a probléma, klasszikus példája ennek, amikor egészséges, fiatal focisták hirtelen összeesnek a pályán, minden előzetes ok nélkül

– mondja az orvos, aki azt is elárulja, mi lehet ennek a megoldása.