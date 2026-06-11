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Mágántitkára vallott Diana hercegné titkos találkozójáról: így flörtölt vele John F. Kennedy Jr.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors John F. Kennedy Jr.
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 16:15
Diana hercegnékirályi család
Ez volt az első és utolsó személyes találkozójuk. Diana hercegné és az ifjabb John F. Kennedy flörtöltek egymással a most felszínre került beszámolók szerint.
CJA
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1995 decemberében nem akárkik találkoztak egymással először és utoljára: Diana hercegné és John F. Kennedy Jr. egy New York-i hotelben beszélgettek.

Diana hercegné és John F. Kennedy Jr. egyetlen találkozója
Így zajlott Diana hercegné és John F. Kennedy Jr. egyetlen találkozója (Fotó: AFP)

Diana hercegné és John F. Kennedy Jr. találkozója

A 35 éves John abban reménykedett, hogy rá tudja venni a 34 éves hercegnőt, hogy szerepeljen új magazinja, a George címlapján. Hogy az ajánlat személyesen történhessen meg, Diana magántitkára, Patrick Jephson találkozott JFK Jr.-ral, majd elkísérte őt a hercegnő lakosztályába, ahol a páros egy kávé mellett beszélgetett.

Jephson tanácsára – miszerint a magazinban való megjelenés túl nagy lendületet adna egy még szárnyait bontogató kiadványnak – Diana udvariasan visszautasította a felkérést, de felvetette, hogy a magazin 50. vagy 100. számában akár el is gondolkodna a szereplésen.

Kennedy tisztelettudó volt vele, Diana pedig megnyugtatta. Vidáman beszélgettek

– mondta Jephson, aki szerint mindkét fél izgatott volt a találkozó előtt:

Nyolc évig néztem, ahogy olyan emberek, akik fontosnak és híresnek tartják magukat, szinte zselévé válnak, amikor a hercegnő elé érkeznek.

A titkár szerint a páros flörtölve beszélgetett, és a találkozó végére koruk két meghatározó alakja egy ritka, intim pillanatot töltött el távol a reflektorfénytől – írja a People.

 

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