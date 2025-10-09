Aggódnak a rajongók: hat hónapja nem látták a világhírű énekesnőt

Tavaly november óta Adele gyakorlatilag eltűnt a reflektorfényből. Idén mindössze kétszer látták nyilvánosan: januárban és áprilisban, amikor vőlegényével, a sportügynök Rich Paullal megjelent egy LA Lakers-meccsen. Mindezek ellenére úgy tűnik, az énekesnő nagy terveken dolgozik a színfalak mögött.

Szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől az énekesnő. Fotó: Allen Berezovsky / GettyImages

Aggódnak a rajongók az énekesnő miatt

A rajongókat teljesen lesújtotta, amikor a 37 éves énekesnő tavaly nyáron nagyobb szünetet jelentett be.

Nagyon sokáig nem fogunk találkozni. Egyszerűen pihenésre van szükségem. Az elmúlt hét évet azzal töltöttem, hogy egy új életet építsek magamnak, és most élni szeretném azt az életet

- jelentette be a müncheni koncertsorozatán, ahol tíz fellépést adott.

Jelenleg eléggé üres a tankom. Nincsenek terveim új zenével kapcsolatban. Hosszú szünetet szeretnék mindezek után, és azt hiszem, egy ideig más kreatív dolgokkal szeretnék foglalkozni. Tudjátok, otthon egyáltalán nem énekelek. Milyen furcsa, nem?

- tette hozzá egy későbbi interjúban.

Családalapítási tervek lehetnek a szünet mögött?

Adele, aki már egy 13 éves fiú, Angelo édesanyja, korábban arról beszélt, hogy szeretne családot alapítani Rich Paullal, és ha lehet, kislányt szeretnének. Az viszont nem világos, hogy titokban összeházasodtak-e, miután Adele elvált korábbi férjétől, Simon Koneckitől.

Most azonban olyan hírek láttak napvilágot, hogy más tervei is vannak. Állítólag szándékosan tartja magát szigorúan a háttérben, mivel egy régi álmát szeretné megvalósítani.

Mielőtt a rajongók túlságosan beleélnék magukat a babahírekbe, úgy tudom, a Hello énekesnője angol irodalom szakon tanul az egyetemi diplomáért. Az online kurzus segíthet neki abban, hogy beteljesítse azt az álmát, amit még a hírneve előtt dédelgetett, hogy tanár lehessen.

- írta a Daily Mail újságírója, Dolly Busby.

Adele azóta már utalt is rá, hogy a tanítás lehet az, amivel foglalkozni szeretne. Egy 2022-es interjúban elárulta, hogy 2025-re a terve az, hogy megszerezze a képesítést. A múlt hónapban pedig olyan hírek is napvilágot láttak, hogy Adele végre készen áll saját életrajzi könyve megírására - írta a Mirror.