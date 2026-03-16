Micsoda buli volt: így ünnepeltek az Oscar-gála győztesei — Friss fotókon az aranyszobrocskás világsztárok

Mostanra lecsillapodtak az izgalmak, mindenki átvette a neki szánt, kiérdemelt díjat. Az Oscar 2026-os idényén ismét megannyi meglepetés, fordulat, könny és csillogás fogadta a filmrajongó közönséget. A titánok nem tartották magukban örömteljes pillanataikat, életük ezen fontos napjából egy mindent felölelő galériát is készítettünk.
A szemgyönyörködtető eseményen ezúttal közel se volt egyértelmű, hogy kik nyerik majd a filmszakma legrangosabb díjait, hisz tényleg erős volt a mezőny. A legjobb filmek közül olyanok csaptak össze, mint az Egyik csata a másik után, Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Érzelmi érték és a Bűnösök, egyebek között. A felhozatal jól jelzi, hogy a filmszakma egy pozitív irányt vett a jövőre vetítve. A legjobb film díját végül Paul Thomas Anderson alkotása, az Egyik csata a másik után nyerte, pedig sokan a Bűnösöknek foglalták le az elismerést.
Fordult a kocka viszont a legjobb férfi főszereplő kategóriájában. Azt már elengedtük, hogy a balett és opera szapulása után Timothée Chalamet még labdába rúghat a díj megszerzése kapcsán, de Leonardo DiCaprio és Michael B Jordan még nagyban egymásnak feszültek. A díjat végül Jordan nyerte meg a Bűnösök című filmben nyújtott alakításáért, ezzel fenntartva a mémet, hogy Leonardo DiCaprio bármit csinál, nem kap Oscar-díjat — kivéve A visszatérő esetében, ahol végül ő vitte haza az aranyszobrot.
A női főszereplő kategória is erős volt Rose Byrne és Emma Stone zseniális játékával, de valahol mindenki tudta, hogy Jessie Buckley viszi haza a díjat a Hamnet című film után. Hasonlóan hozta a papírformát a mellékszereplő szekció is, a Fegyverek című filmben nyújtott hajmeresztően ijesztő játékáért Amy Madigan kapta az aranyszobrot, az Egyik csata a másik utánban játszó Sean Penn díját pedig szintén nem vitatja el tőle senki. Jóllehet Penn végül nem jelent meg a helyszínen átvenni a díjat, ami kicsit mindenkit meglepett.
