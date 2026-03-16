Micsoda buli volt: így ünnepeltek az Oscar-gála győztesei — Friss fotókon az aranyszobrocskás világsztárok

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 12:40
Nem hagyták magukban örömüket a sztárok. Az idei Oscar-gála az utóbbi évek egyik legerősebb felhozatala volt.

Mostanra lecsillapodtak az izgalmak, mindenki átvette a neki szánt, kiérdemelt díjat. Az Oscar 2026-os idényén ismét megannyi meglepetés, fordulat, könny és csillogás fogadta a filmrajongó közönséget. A titánok nem tartották magukban örömteljes pillanataikat, életük ezen fontos napjából egy mindent felölelő galériát is készítettünk.

Jesse Buckley és Michael B. Jordan az idei Oscar-gálán
Oscar Winners 2026! Ők az idei Oscar-gála két legfőbb győztese: Jessie Buckley és Michael B. Jordan (Fotó: Etienne Laurent)
  • Az Egyik csata a másik után lett a legjobb film
  • Michael B. Jordan ellopta a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat Leonardo DiCapriótól és Timothée Chalamettől
  • Jesse Buckley kapta a legjobb női főszereplő díját.

Ők vihették haza az Oscar-díjat

A szemgyönyörködtető eseményen ezúttal közel se volt egyértelmű, hogy kik nyerik majd a filmszakma legrangosabb díjait, hisz tényleg erős volt a mezőny. A legjobb filmek közül olyanok csaptak össze, mint az Egyik csata a másik után, Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Érzelmi érték és a Bűnösök, egyebek között. A felhozatal jól jelzi, hogy a filmszakma egy pozitív irányt vett a jövőre vetítve. A legjobb film díját végül Paul Thomas Anderson alkotása, az Egyik csata a másik után nyerte, pedig sokan a Bűnösöknek foglalták le az elismerést.

Fordult a kocka viszont a legjobb férfi főszereplő kategóriájában. Azt már elengedtük, hogy a balett és opera szapulása után Timothée Chalamet még labdába rúghat a díj megszerzése kapcsán, de Leonardo DiCaprio és Michael B Jordan még nagyban egymásnak feszültek. A díjat végül Jordan nyerte meg a Bűnösök című filmben nyújtott alakításáért, ezzel fenntartva a mémet, hogy Leonardo DiCaprio bármit csinál, nem kap Oscar-díjat — kivéve A visszatérő esetében, ahol végül ő vitte haza az aranyszobrot.

A női főszereplő kategória is erős volt Rose Byrne és Emma Stone zseniális játékával, de valahol mindenki tudta, hogy Jessie Buckley viszi haza a díjat a Hamnet című film után. Hasonlóan hozta a papírformát a mellékszereplő szekció is, a Fegyverek című filmben nyújtott hajmeresztően ijesztő játékáért Amy Madigan kapta az aranyszobrot, az Egyik csata a másik utánban játszó Sean Penn díját pedig szintén nem vitatja el tőle senki. Jóllehet Penn végül nem jelent meg a helyszínen átvenni a díjat, ami kicsit mindenkit meglepett.

A nyertesek megérdemlik a gratulációt — örömittas pillanataikat egy galériába gyűjtöttük. Kattints rá!

Best actress Oscar for Hamnet JESSIE BUCKLEY in the Press Room during the 98th Academy Awards, presented by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), at the Dolby Theatre in Hollywood.
Paul Thomas Anderson backstage during the live 98th Oscars at the Dolby Theatre at Ovation Hollywood in Los Angeles.
Amy Madigan poses backstage during the live 98th Oscars at the Dolby Theatre at Ovation Hollywood in Los Angeles.
Best Original Screenplay for the film Sinners RYAN COOGLER, Academy Award for Best Original Score for Sinners LUDWIG GORANSSON, Best Cinematography for ''Sinners'' for AUTUMN DURALD ARKAPAW and Best Actor for his dual role as Smoke and Stack in the film
Jack Piatt, Sam A. Davis, Natalie Musteata and Alexandre Singh pose backstage with the Oscar for Live Action Short Film during the 98th Oscars® at Dolby Theatre at Ovation Hollywood on Sunday.
Jessie Buckley legjobb női főszereplő díját már nem veheti el senki

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
