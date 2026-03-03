Nyilvánosságra került Eric Dane halotti anyakönyvi kivonata: ez okozta a színész halálát

Eric Dane halála világszerte megrázta a rajongókat és a televíziós szakmát. A Grace klinika és az Eufória sztárja 53 éves korában hunyt el, miután hosszú és bátor küzdelmet folytatott egy gyógyíthatatlan idegrendszeri betegséggel. A hivatalos jelentés szerint a halál közvetlen oka légzési elégtelenség volt, amely az ALS súlyos szövődményeként alakult ki.

Eric Dane a halála előtti utolsó napokat felesége, Rebecca Gayheart és lányai körében töltötte

Mit tudunk eddig Eric Dane haláláról? A Grace klinika és az Eufória sztárja 2026. február 19-én hunyt el 53 éves korában

és az sztárja 2026. február 19-én hunyt el 53 éves korában A világhírű színész 2025. áprilisában jelentette be, hogy ALS-szel diagnosztizálták

2025. áprilisában jelentette be, hogy ALS-szel diagnosztizálták Nyilvánosságra hozták a színész halotti anyakönyvi kivonatát, amelyből kiderült, hogy mi volt Eric Dane halálának pontos oka.

Nyilvánosságra hozták Eric Dane halálának pontos okát

Nyilvánosságra hozták a Grace klinika sztárjának halotti anyakönyvi kivonatát. A hivatalos dokumentumok alapján kiderült, hogy Eric Dane halálának oka légzési elégtelenség volt. Az ALS betegség előrehaladott stádiumában a légzőizmok fokozatosan meggyengülnek, ami végül a légzés összeomlásához vezethet. Az ALS - más néven Lou Gehrig-kór - jelenleg gyógyíthatatlan. És bár léteznek kezelések, amelyek lassíthatják a betegség előrehaladását, a folyamat végül az izmok teljes gyengeségéhez, majd a létfontosságú funkciók leállásához vezet. Az Eufória sztárjának esetében is ez történt: a légzőizmok elégtelen működése okozta a visszafordíthatatlan állapotot.

Eric Dane a Grace klinika Dr. Mark Sloanjaként vált ismertté

Eric Dane ALS elleni küzdelme kemény volt

Eric Dane 2025 áprilisában jelentette be nyilvánosan, hogy ALS-szel diagnosztizálták. Akkor ugyan még bizakodóan nyilatkozott, és hangsúlyozta, hogy ameddig csak lehet, folytatni szeretné a munkát. A betegség azonban gyors lefolyású volt, és kevesebb mint egy évvel a bejelentés után, 2026 februárjában elhunyt. Eric Dane ALS diagnózisa után sem vonult vissza teljesen a nyilvánosságtól. Több interjúban beszélt a betegségéről, és fontosnak tartotta, hogy felhívja a figyelmet az ALS betegség súlyosságára. Nyíltan vállalta az állapotát, ezzel sok sorstársának adott erőt és reményt.