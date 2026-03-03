Nyilvánosságra került Eric Dane halotti anyakönyvi kivonata: ez okozta a színész halálát

Eric Dane halála világszerte megrázta a rajongókat és a televíziós szakmát. A Grace klinika és az Eufória sztárja 53 éves korában hunyt el, miután hosszú és bátor küzdelmet folytatott egy gyógyíthatatlan idegrendszeri betegséggel. A hivatalos jelentés szerint a halál közvetlen oka légzési elégtelenség volt, amely az ALS súlyos szövődményeként alakult ki.
Nyilvánosságra hozták a Grace klinika sztárjának halotti anyakönyvi kivonatát. A hivatalos dokumentumok alapján kiderült, hogy Eric Dane halálának oka légzési elégtelenség volt. Az ALS betegség előrehaladott stádiumában a légzőizmok fokozatosan meggyengülnek, ami végül a légzés összeomlásához vezethet. Az ALS - más néven Lou Gehrig-kór - jelenleg gyógyíthatatlan. És bár léteznek kezelések, amelyek lassíthatják a betegség előrehaladását, a folyamat végül az izmok teljes gyengeségéhez, majd a létfontosságú funkciók leállásához vezet. Az Eufória sztárjának esetében is ez történt: a légzőizmok elégtelen működése okozta a visszafordíthatatlan állapotot.
Eric Dane 2025 áprilisában jelentette be nyilvánosan, hogy ALS-szel diagnosztizálták. Akkor ugyan még bizakodóan nyilatkozott, és hangsúlyozta, hogy ameddig csak lehet, folytatni szeretné a munkát. A betegség azonban gyors lefolyású volt, és kevesebb mint egy évvel a bejelentés után, 2026 februárjában elhunyt. Eric Dane ALS diagnózisa után sem vonult vissza teljesen a nyilvánosságtól. Több interjúban beszélt a betegségéről, és fontosnak tartotta, hogy felhívja a figyelmet az ALS betegség súlyosságára. Nyíltan vállalta az állapotát, ezzel sok sorstársának adott erőt és reményt.
Eric Dane a halála előtti utolsó napokat 'kedves barátai, hűséges felesége, Rebecca Gayheart és két gyönyörű lánya körében' töltötte, a család hivatalos nyilatkozata alapján. Az újonnan közzétett halotti anyakönyvi kivonatból pedig az is kiderült, hogy halálakor is házasok voltak még. Ami azért is érdekes, mert Eric Dane és Rebecca Gayheart már jó ideje külön éltek, a színésznő ugyanis 2018-ban benyújtotta a válási keresetet. 2025 márciusában, közvetlenül az után, hogy a színész nyilvánosságra hozta ALS diagnózisát, az a hír terjedt el, hogy Rebecca Gayheart meggondolta magát és mégsem akart válni. Ez pedig most megerősítést kapott Eric Dane halotti anyakönyvi kivonata alapján.
