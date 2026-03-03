Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Nyilvánosságra került Eric Dane halotti anyakönyvi kivonata: ez okozta a színész halálát

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 17:55
Nyilvánosságra került a Grace klinika sztárjának halotti anyakönyvi kivonata. A hivatalos dokumentumból pedig végre kiderült Eric Dane halálának oka.
Eric Dane halála világszerte megrázta a rajongókat és a televíziós szakmát. A Grace klinika és az Eufória sztárja 53 éves korában hunyt el, miután hosszú és bátor küzdelmet folytatott egy gyógyíthatatlan idegrendszeri betegséggel. A hivatalos jelentés szerint a halál közvetlen oka légzési elégtelenség volt, amely az ALS súlyos szövődményeként alakult ki.

Eric Dane a halála előtti utolsó napokat felesége, Rebecca Gayheart és lányai körében töltötte
Eric Dane a halála előtti utolsó napokat felesége, Rebecca Gayheart és lányai körében töltötte
Fotó: AdMedia /  Northfoto

Mit tudunk eddig Eric Dane haláláról?

  • A Grace klinika és az Eufória sztárja 2026. február 19-én hunyt el 53 éves korában
  • A világhírű színész 2025. áprilisában jelentette be, hogy ALS-szel diagnosztizálták
  • Nyilvánosságra hozták a színész halotti anyakönyvi kivonatát, amelyből kiderült, hogy mi volt Eric Dane halálának pontos oka.

Nyilvánosságra hozták Eric Dane halálának pontos okát

Nyilvánosságra hozták a Grace klinika sztárjának halotti anyakönyvi kivonatát. A hivatalos dokumentumok alapján kiderült, hogy Eric Dane halálának oka légzési elégtelenség volt. Az ALS betegség előrehaladott stádiumában a légzőizmok fokozatosan meggyengülnek, ami végül a légzés összeomlásához vezethet. Az ALS - más néven Lou Gehrig-kór - jelenleg gyógyíthatatlan. És bár léteznek kezelések, amelyek lassíthatják a betegség előrehaladását, a folyamat végül az izmok teljes gyengeségéhez, majd a létfontosságú funkciók leállásához vezet. Az Eufória sztárjának esetében is ez történt: a légzőizmok elégtelen működése okozta a visszafordíthatatlan állapotot.

Eric Dane a Grace klinika Dr. Mark Sloan-jaként vált ismertté
Eric Dane a Grace klinika Dr. Mark Sloanjaként vált ismertté
Fotó: MPP / Bestimage /  Northfoto

Eric Dane ALS elleni küzdelme kemény volt

Eric Dane 2025 áprilisában jelentette be nyilvánosan, hogy ALS-szel diagnosztizálták. Akkor ugyan még bizakodóan nyilatkozott, és hangsúlyozta, hogy ameddig csak lehet, folytatni szeretné a munkát. A betegség azonban gyors lefolyású volt, és kevesebb mint egy évvel a bejelentés után, 2026 februárjában elhunyt. Eric Dane ALS diagnózisa után sem vonult vissza teljesen a nyilvánosságtól. Több interjúban beszélt a betegségéről, és fontosnak tartotta, hogy felhívja a figyelmet az ALS betegség súlyosságára. Nyíltan vállalta az állapotát, ezzel sok sorstársának adott erőt és reményt. 

Eric Dane és felesége, Rebecca Gayheart kapcsolata végig szoros maradt, még azok után is, hogy már nem voltak egy pár
Eric Dane és felesége, Rebecca Gayheart kapcsolata végig szoros maradt, még azok után is, hogy már nem voltak egy pár
Fotó: SMG /  Northfoto

Eric Dane felesége utolsó pillanatig kitartott mellette

Eric Dane a halála előtti utolsó napokat 'kedves barátai, hűséges felesége, Rebecca Gayheart és két gyönyörű lánya körében' töltötte, a család hivatalos nyilatkozata alapján. Az újonnan közzétett halotti anyakönyvi kivonatból pedig az is kiderült, hogy halálakor is házasok voltak még. Ami azért is érdekes, mert Eric Dane és Rebecca Gayheart már jó ideje külön éltek, a színésznő ugyanis 2018-ban benyújtotta a válási keresetet. 2025 márciusában, közvetlenül az után, hogy a színész nyilvánosságra hozta ALS diagnózisát, az a hír terjedt el, hogy Rebecca Gayheart meggondolta magát és mégsem akart válni. Ez pedig most megerősítést kapott Eric Dane halotti anyakönyvi kivonata alapján. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
