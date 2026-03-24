Közös családi kirándulás Japánban - Lewis Hamiltont elfogadták Kim Kardashian gyerekei is

Lewis Hamilton a soron következő Forma-1-es nagydíj előtt egy hatalmas lépésre szánta magát szerelmi életében. A 41 éves F1 pilóta a futam előtt Japánba utazott, hogy időt töltsön barátnője, Kim Kardashian gyermekeivel.
A szerelmespárt Tokió utcáin kapták lencsevégre, ahol kéz a kézben, egymásba karolva sétáltak, és egyáltalán nem próbálták titkolni az érzelmeiket. A japán kiruccanás azonban nem csupán egy romantikus utazás volt. A beszámolók szerint Lewis Hamilton Kim Kardashian gyermekeivel is időt töltött, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a kapcsolatuk szintet lépett. Az egyik X-re feltöltött videón jól látható, ahogy az F1 pilóta és a 10 éves Saint West egy SNKRDUNK nevű üzletbe mentek együtt, ahol sneakereket és különleges Pokémon kártyákat lehet kapni.
Lewis Hamilton és Kim Kardashian azonban nemcsak egy családi vakáció miatt utazott a világ másik végébe. A 41 éves F1 pilóta ezen a hétvégén rajthoz áll a Japán Nagydíjon, amelyet a legendás szuzukai versenypályán rendeznek. Kim Kardashian pedig úgy vélte ez egy remek lehetőség arra, hogy összekössék a kellemeset a hasznossal és Lewis Hamilton a futam előtt végre jobban megismerhesse gyermekeit.
Lewis Hamilton Kim Kardashiannal való kapcsolata hónapokkal ezelőtt kezdődött, de csak most kezdett el igazán komollyá válni. A páros már az év elején felkeltette a figyelmet, amikor egy luxus angliai kiruccanáson vettek részt, majd Párizsban és egyéb helyeken is feltűntek együtt. A nagy áttörést azonban egyértelműen a 2026-os Super Bowl jelentette, ahol már nyíltan egymás mellett ültek a VIP páholyban, ezzel gyakorlatilag hivatalossá téve a kapcsolatukat. Kim Kardashian és Lewis Hamilton már évek óta ismerik egymást, de csak most alakult át a barátságuk romantikus viszonnyá. A bennfentesek szerint Kanye West volt felesége számára különösen fontos volt, hogy párja jól kijöjjön a gyermekeivel - és úgy tűnik, az F1 pilóta ezen a 'teszten' is átment. Ez pedig egyértelmű jele annak, hogy a kapcsolat hosszú távon is működhet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.