Közös családi kirándulás Japánban - Lewis Hamiltont elfogadták Kim Kardashian gyerekei is

Lewis Hamilton a soron következő Forma-1-es nagydíj előtt egy hatalmas lépésre szánta magát szerelmi életében. A 41 éves F1 pilóta a futam előtt Japánba utazott, hogy időt töltsön barátnője, Kim Kardashian gyermekeivel.

Lewis Hamilton Kim Kardashian gyerekeivel együtt utazott Japánba

Lewis Hamilton és Kim Kardashian kapcsolata szintet lépett

A szerelmespárt Tokió utcáin kapták lencsevégre, ahol kéz a kézben, egymásba karolva sétáltak, és egyáltalán nem próbálták titkolni az érzelmeiket. A japán kiruccanás azonban nem csupán egy romantikus utazás volt. A beszámolók szerint Lewis Hamilton Kim Kardashian gyermekeivel is időt töltött, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a kapcsolatuk szintet lépett. Az egyik X-re feltöltött videón jól látható, ahogy az F1 pilóta és a 10 éves Saint West egy SNKRDUNK nevű üzletbe mentek együtt, ahol sneakereket és különleges Pokémon kártyákat lehet kapni.

Lewis spotted with Kim Kardashian's son, Saint West pic.twitter.com/VFEK5xJMM7 — Sir Lewis Updates (@LH44updates) March 23, 2026

Családi kiruccanás a Japán Nagydíjjal egybekötve

Lewis Hamilton és Kim Kardashian azonban nemcsak egy családi vakáció miatt utazott a világ másik végébe. A 41 éves F1 pilóta ezen a hétvégén rajthoz áll a Japán Nagydíjon, amelyet a legendás szuzukai versenypályán rendeznek. Kim Kardashian pedig úgy vélte ez egy remek lehetőség arra, hogy összekössék a kellemeset a hasznossal és Lewis Hamilton a futam előtt végre jobban megismerhesse gyermekeit.

Titkos románcból nyilvános szerelem

Lewis Hamilton Kim Kardashiannal való kapcsolata hónapokkal ezelőtt kezdődött, de csak most kezdett el igazán komollyá válni. A páros már az év elején felkeltette a figyelmet, amikor egy luxus angliai kiruccanáson vettek részt, majd Párizsban és egyéb helyeken is feltűntek együtt. A nagy áttörést azonban egyértelműen a 2026-os Super Bowl jelentette, ahol már nyíltan egymás mellett ültek a VIP páholyban, ezzel gyakorlatilag hivatalossá téve a kapcsolatukat. Kim Kardashian és Lewis Hamilton már évek óta ismerik egymást, de csak most alakult át a barátságuk romantikus viszonnyá. A bennfentesek szerint Kanye West volt felesége számára különösen fontos volt, hogy párja jól kijöjjön a gyermekeivel - és úgy tűnik, az F1 pilóta ezen a 'teszten' is átment. Ez pedig egyértelmű jele annak, hogy a kapcsolat hosszú távon is működhet.