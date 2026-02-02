Most lebukott: vele randevúzik titokban Lewis Hamilton!

Nemrég röppentek fel azok a híresztelések, miszerint Kim Kardashian és Lewis Hamilton titokban randevúznak, valamint, egy romantikus hétvégét is eltöltöttek az Egyesült Királyságban. A Skims vállalat 45 éves alapítóját és a 41 éves, hétszeres Forma-1-es világbajnokot az elmúlt években többször is lefotózták egymás társaságában, ám eddig nem merült fel, hogy valaha romantikus kapcsolatban álltak volna egymással – egészen mostanáig.

Most kiderült: vele randevúzik titokban Lewis Hamilton / Fotó: Joe Portlock

Egy pár lett Kim Kardashian és Lewis Hamilton?

A hírek szerint Kim Kardashian szombat délután hagyta el Los Angelest a magángépével, és találkozott az F1-es pilótával, akivel az Estelle Manorban, egy luxushotelben és country klubban szállt meg a Cotswolds-ban. Egy forrás szerint a két híresség egy romantikus hétvégét töltött el együtt, miközben a biztonsági őreik végig a nyomukban voltak, hogy biztosítsák a magánéletük védelmét. A bennfentesek úgy nyilatkoztak, a pár egy szobán osztozott, és kizárólagosan használhatták a medencét, valamint a wellness-részleget. Kim Kardashian és Lewis Hamilton állítólag vasárnap délelőtt 11 órára jelentkezett ki, és azzal a két autóval távozott, amivel Kardashian a repülőtérről érkezett – írja a Page Six, amely már felkereste Hamilton és Kim Kardashian képviselőit, ám választ egyelőre nem kaptak.

#EXCLUSIVE: Lewis Hamilton dating Kim Kardashian after reality star jets in to UK to spend night with F1 ace https://t.co/UFonwB160c — The US Sun (@TheSunUS) February 1, 2026

Hamilton és Kardashian egyébként 2014 óta ismerik egymást: ekkor még az akkori partnereikkel – Nicole Scherzingerrel és Kanye Westtel –, együtt fotózták le őket. Hamilton 2007 és 2015 között randevúzott a Pussycat Dolls énekesnőjével, majd olyan A-listás sztárokkal hozták kapcsolatba, mint Rihanna, Shakira és Sofía Vergara. Kim Kardashian, aki 2022-ben véglegesítette a válását Westtől, legutóbb az NFL-sztár, Odell Beckham Jr. partnere volt, a kapcsolatuk azonban 2024 áprilisában véget ért.

Lewis Hamilton dating Kim Kardashian after reality star jets in to UK pic.twitter.com/WqPcxeDGbw — The Sun (@TheSun) February 1, 2026



