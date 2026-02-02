Most lebukott: vele randevúzik titokban Lewis Hamilton!

Nemrég röppentek fel azok a híresztelések, miszerint Kim Kardashian és Lewis Hamilton titokban randevúznak, valamint, egy romantikus hétvégét is eltöltöttek az Egyesült Királyságban. A Skims vállalat 45 éves alapítóját és a 41 éves, hétszeres Forma-1-es világbajnokot az elmúlt években többször is lefotózták egymás társaságában, ám eddig nem merült fel, hogy valaha romantikus kapcsolatban álltak volna egymással – egészen mostanáig.
A hírek szerint Kim Kardashian szombat délután hagyta el Los Angelest a magángépével, és találkozott az F1-es pilótával, akivel az Estelle Manorban, egy luxushotelben és country klubban szállt meg a Cotswolds-ban. Egy forrás szerint a két híresség egy romantikus hétvégét töltött el együtt, miközben a biztonsági őreik végig a nyomukban voltak, hogy biztosítsák a magánéletük védelmét. A bennfentesek úgy nyilatkoztak, a pár egy szobán osztozott, és kizárólagosan használhatták a medencét, valamint a wellness-részleget. Kim Kardashian és Lewis Hamilton állítólag vasárnap délelőtt 11 órára jelentkezett ki, és azzal a két autóval távozott, amivel Kardashian a repülőtérről érkezett – írja a Page Six, amely már felkereste Hamilton és Kim Kardashian képviselőit, ám választ egyelőre nem kaptak.
Hamilton és Kardashian egyébként 2014 óta ismerik egymást: ekkor még az akkori partnereikkel – Nicole Scherzingerrel és Kanye Westtel –, együtt fotózták le őket. Hamilton 2007 és 2015 között randevúzott a Pussycat Dolls énekesnőjével, majd olyan A-listás sztárokkal hozták kapcsolatba, mint Rihanna, Shakira és Sofía Vergara. Kim Kardashian, aki 2022-ben véglegesítette a válását Westtől, legutóbb az NFL-sztár, Odell Beckham Jr. partnere volt, a kapcsolatuk azonban 2024 áprilisában véget ért.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.