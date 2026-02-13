Hoppá! Így reagált az ex Kim Kardashian és Lewis Hamilton románcára

A közelmúltban röppent fel a pletyka, hogy egy pár lett Lewis Hamilton és Kim Kardashian. A brit pilóta és a médiaszemélyiség állítólag egy romantikus hétvégét is eltöltött az Egyesült Királyságban, később pedig együtt látták őket a Super Bowlon, ahol a Forma-1 hétszeres világbajnoka már arról beszélt a reality-sztárnak, hogy szeretné bemutatni az édesanyjának. A hírek elértek Kim Kardashian exférjéhez, egyben négy gyermeke édesapjához, Kanye Westhez is, aki már régóta barátságban áll Hamiltonnal. A bennfentesek szerint a rapper - noha már egy ideje továbblépett, és boldog házasságban él Bianca Censorival -, nincs éppen elragadtatva az állítólagos románctól.

Lewis Hamilton és Kim Kardashian románca nincs ínyére az exférjnek, Kanye Westnek / Fotó: Aurore Marechal

Nem nézi jó szemmel Lewis Hamilton és Kim Kardashian románcát az ex

Egy forrás szerint a rapper féltékeny, valamint az egész helyzet is különösnek tűnik számára.

Mindig furcsa számára, ha az exfeleségét egy másik férfival látja randizni. Furcsa volt Pete Davidsonnal, és most furcsa Lewis Hamiltonnal is

- tette hozzá a bennfentes.

Így tehát nem lehetett könnyű Kanye West számára azt látni, ahogy Kim Kardashian odabújik a versenyzőhöz az első közös nyilvános szereplésükön, a vasárnapi Super Bowlon a kaliforniai Santa Clarában található Levi's Stadionban. A forrás azonban azt is kiemelte, a rapper nagyon boldog a Biancával kötött házasságában, mialatt továbbra is jó viszonyban van Kimmel és a négy közös gyermekükkel - írja a Mirror.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian attend the #SuperBowlLX pic.twitter.com/jjpwrHkfyg — deni (@fiagirly) February 9, 2026

Kim Kardashian és Lewis Hamilton egyébként már hosszú évek óta ismerik egymást: 2014-ben Londonban, a GQ Men of the Year díjátadón még le is fotózták őket együtt, az akkori partnereikkel, Kanye Westtel és Nicole Scherzingerrel.