Kim Kardashian fia feltörte édesanyja telefonját és ingyen Labubukért könyörgött

A kilenc éves Saint ismét édesanyja oldalát használta arra, hogy reklámozza a saját Youtube csatornáját. De most nem állt meg ennyinél, Kim Kardashian fia ezúttal ingyen Labubu figurákért is könyörgött.

Kim Kardashian fiának megint sikerült feltörnie édesanyja Instagram oldalát (Fotó: Yoann Ouahcene / Bestimage / Northfoto)

Kim Kardashian fia megint feltörte édesanyja Instagram oldalát

Saint ismét feltörte édesanyja telefonját azért, hogy saját Youtube csatornáját népszerűsítse. Kim Kardashian fia másodjára próbál nagyobb követőtábort szerezni édesanyja oldalát felhasználva. Saint egy képernyőfotót készített saját oldaláról és azt töltötte fel sztoriként édesanyja Instagram oldalára. A kilencéves fiú kétségbeesetten próbál több követőt szerezni a Youtube oldalán, amin legfőképpen Roblox videói vannak. A képhez pedig azt írta, hogy:

Iratkozz fel Saint Yotube csatornájára

Ezúttal azonban Saint nem állt meg ennyinél

Mivel nem először fordult már elő ez a helyzet, így most a leleményes Popmart cég Instagram oldala kapva kapott a lehetőségen és egy vicces megjegyzést fűzött Kim Kardashian fiának partizán akciójához:

Hé Saint, amíg még nálad van anyukád telefonja, tudnál gyorsan válaszolni az üzeneteire?

Saint pedig nem szégyenlősködött, azonnal reagált a helyzetre. Gyorsan kért egy pár óriás Labubut, ami darabja 200-300 dollár között mozog és néhány különkiadásos szivárványfogút is:

Szia, itt Saint, nálam van anyukám telefonja, kaphatnék néhány óriás Labubut és néhány szivárványfogút, légyszi.

Kim Kardashian fia, Saint a Youtube csatornájára szeretne több követőt szerezni (Fotó: TheImageDirect.com / Northfoto)

Kim Kardashian rajongói aggodalmukat fejezték ki

Még két hónap sem telt el azóta, hogy Saint feltörte édesanyja Instagram oldalát. Annak idején a kilencéves fiú szintén egy képernyőfotó segítségével próbálta népszerűsíteni a saját oldalát, amihez azt írta, hogy:

Iratkozzatok fel Saint csatornájára!

Felette pedig a Youtube felhasználó neve volt látható, @S4intking. Akkor a rajongók még megdicsérték Kim Kardashian fiát, hogy ilyen leleményesen próbál nagyobb követőtábort szerezni magának. Ezúttal azonban tekintve, hogy nem először fordul elő, a rajongók nemtetszésüket fejezték ki Saint csínytevésének. Kim Kardashian oldalát elárasztották aggódó üzenetekkel. Volt olyan is, aki próbálta rávenni a kilencéves fiút, hogy fejezze be és adja vissza édesanyjának a telefonját. Kim Kardashian azonban idő közben rájött a turpisságra és törölte a sztorit, éppúgy mint annak idején a posztot is.