Lewis Hamilton megszólalt Kim Kardashiannel való kapcsolatáról

Lewis Hamilton
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 14:00
forma-1párkapcsolatKim Kardashian
A brit határozottan válaszolt a feltett kérdésre, nem maradt kétség.
B. V.
Lewis Hamilton nemrég kis túlzással sokkolta rajongóit, miután kiderült, Kim Kardashiannel randizhat.  Habár a hétszeres Forma-1-es világbajnokot és a hollywoodi sztárt korábban már többször látták együtt, arról, hogy több is van köztük barátságnál, nem nagyon volt szó addig, mígnem lencsevégre nem kapták őket egy brit romantikázáson. Kettősük ugyan ezt követően semmit nem ismert el, pár nappal később robbant a "bomba": együtt jelentek meg a Super Bowlon, az NFL 2026-os döntőjén. Nem csoda tehát, hogy a héten kezdődött F1-es bahreini teszt során megkérdezték a Ferrari versenyzőjét a lehetséges párkapcsolatáról.

Lewis Hamilton megszólalt Kim Kardashiannel való kapcsolatáról.
Lewis Hamilton megszólalt Kim Kardashiannel való kapcsolatáról. / Fotó: Taylor Hill

A F1-es pilótáknak nem csak versenyhétvégén kell szembenézniük a médiával, hanem hivatalos teszteseményeken is. Így történhetett meg az, hogy az írott sajtó képviselői a Skims alapítójáról kérdezték Hamiltont. Erről pedig Ted Kravitz, a Sky Sports F1 elismert riportere számolt be.

Jobban élvezted a társaságod, mint a döntőt magát a Super Bowlon? 

- tették fel a kérdést a 44-es számú versenyzőnek, mire a brit a következő választ adta:

Ez a magánéletem. Nem vagyok hajlandó beszélni róla 

- jelentette ki határozottan.

Lewis Hamilton bemutatná szüleinek Kim Kardashiant?

A páros Super Bowlos megjelenése nagy visszhangot kapott, így nem csoda, hogy egy szájról olvasó szakértő elemezte azt a kamerák által elcsípett jelenetet, amikor a kettős beszélgetett egymással. A szakértő szerint a téma pedig nem más volt, mint az, hogy a Ferraris közölte Kim Kardashiannel, hogy az édesanyja már nagyon szeretné őt megismerné, így lenne-e kedve elkísérni őt haza, hogy bemutassa otthon. 

@userengxx Oh dear Ted #lewishamilton #formula1 #charlesleclerc #ferrari #kimkardashian ♬ Intervallo II - Ennio Morricone

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

