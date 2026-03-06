Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Gólyahír: Második gyermekét várja a hollywoodi sztárpár

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 11:10
Óriási bejelentés. Babát vár a Transformers-filmek sztárja

Josh Duhamel és felesége, Audra Mari bejelentették, hogy második közös gyermeküket várják. A hírt a modell osztotta meg követőivel az Instagramon, ahol fekete‑fehér fotókon mutatta meg növekvő babapocakját. A sztárpár így már két gyermeket nevelhet közösen.

Josh Duhamel és Audra Mari nagy bejelentést tett, újabb babát vár a sztárpár
Fotó: AFP

Babát vár Josh Duhamel és Audra Mari

A 53 éves színész, akit többek közt a Transformers-filmekből vagy épp a Las Vegas sorozatból ismerhetünk és a 32 éves modell már nevelik közös fiukat, a két éves Shepherdöt. A bejegyzésben Audra Mari azt is elárulta, hogy a pár ezúttal kislányt vár.

Egy kislánnyal bővül a történetünk… Alig várjuk, hogy találkozzunk veled 

– írta a fotók mellé.

A képeken Mari fehér ingben és rövidnadrágban látható, miközben a hasát fogja, más felvételeken pedig farmerben és rövid felsőben pózol. A fotókon jól látható a modell várandóssága. Duhamel és Mari kapcsolata 2019-ben kezdődött, nem sokkal azután, hogy a színész különvált Fergie-től. A pár több közös megjelenés után nyilvánosan is felvállalta kapcsolatát. 2022 januárjában a színész Audra Mari születésnapján kérte meg a modell kezét. A lánykérésről egy tengerparton készült fotót osztottak meg, amelyen egy papírlapot tartanak a kamerába a következő felirattal: 

Audra Diane Mari, hozzám jössz feleségül?

A pár még abban az évben összeházasodott az észak‑dakotai Fargo városában tartott ceremónián. Az esküvő után egy piros veterán kabrióval hajtottak végig a városon, majd családtagokkal és barátokkal ünnepeltek. Közös fiuk, Shepherd 2024 januárjában született. Duhamel később többször is nyilvánosan dicsérte feleségét, és azt mondta, hogy Mari „csodálatos édesanya”. A színésznek egy másik gyermeke is van: a 12 éves Axl, aki korábbi házasságából született. Duhamel és az énekesnő Fergie 2009 és 2019 között voltak házasok, írja a Daily Mail.

 

 

