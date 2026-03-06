Bemutatták a Játékszín új darabját: vendéglátósoknak és étteremtulajdonosoknak kötelező

Ma egy igazán nagyszabású, és gasztronómiai központú esemény keretein belül leplezték le a Játékszín új előadását, melynek címe A séf. És ahogy a címe is sejtetni engedi, az éttermek pörgős, és akadályokkal teli mindennapjaiba kalauzolja el a nézőket, természetesen fergeteges humorral fűszerezve. Mutatjuk mit tudunk eddig.

Leleplezték a Játékszín új darabját, A séf Szente Vajk legfrissebb fergeteges vígjátéka (Fotó: Szabolcs László / Bors)

A Játékszín A séf című darabja egy új vígjáték, amit Szente Vajk most is kifejezetten a színház számára készített. Ez az előadás egy egészen elképesztő ötvözete lesz a vendéglátás és a színház cseppet sem összeillő világának, ahol ismét a félreértéseké, és bonyodalmaké lesz a főszerep, de persze a lehető legszerethetőbb értelemben. A séf szereposztása önmagában is parádés, hiszen főszereplői között olyan elismert, és fantasztikus színészek szerepelnek, mint Nagy Sándor, Járai Máté, Peller Anna, Gubik Petra vagy éppen Szerednyey Béla és Csonka András. De a mellészereplők sem kevésbé említésre méltók, sőt olyan nevekkel találkozhatunk, mint Zsurzs Kati, Varga Ádám, Gáspár Kata és Sebesi Daniella vagy Gombó Viola Lotti.

A gyönyörű Peller Anna és Gubik Petra is A séf szereplői között vannak (Fotó: Szabolcs László / Bors)

A séf története egészen mindennapi

Bár a komikus túlzások biztosan nem hiányoznak majd a darabból, de azt talán a legtöbb étteremtulajdonos megerősíthetné, hogy bizony van olyan, amikor összecsapnak a fejünk felett a hullámok. A közel három órás előadásban éppen egy ilyen helyzetben találják magukat a szereplők, és velük együtt a nézők is. Ugyanis a családias, de ugyanakkor kaotikus étteremben egyik pillanatról a másikra felmond a séf, így az üzlet veszélybe kerül. A kétségbeesett üzletvezető és a tulajdonosok együttesen próbálnak meg megoldást találni a szorult helyzetre, de ez csak tovább ront mindenen. Persze végül minden és mindenki megoldásra lel, igaz nem éppen úgy, ahogy azt bárki is elképzelte volna, de ez persze nem is lényeges az elcsigázott figuráknak.

A séf bemutatójára március 28-án kerül sor, amit már másnap, március 29-én újabb, dupla előadás követ. Ez biztosan fergeteges lesz!