Tulipánceremónia – Vörös rózsák helyett tulipánokat adott a szerencsés hölgyeknek Stohl András

A színész és műsorvezető nem egy televíziós forgatás miatt érkezett a piacra, hanem azért, hogy mosolyt csaljon a vásárlók arcára. Stohl András spontán akciója sokakat meglepett, és hamar beszédtéma lett Esztergomban és a közösségi médiában is.
„Stohl András ma piacunkon járt és tulipánnal köszöntötte a hölgyeket nőnap alkalmából!” – jelent meg az Esztergomi piac Facebook oldalán. A Nagy Ő Stohl András ezúttal nem rózsákat osztogatott, és valószínűleg nem is új párjelölt miatt érkezett a piacra. Vasárnap lesz nőnap, és úgy tűnik, a legélelmesebb férfiak szerint nem lehet elég korán elkezdeni a virágok átadását és a gyengébbik nem meglepését.
És nem is kétség, sokaknak igazi meglepetés volt a híres színész feltűnése a piacon, és hogy nem is akárkitől kapják az első nőnapi virágot. Amikor a hír az online térbe is megérkezett, a kommentszekcióban többen is viccesen megjegyezték: ha tudták volna, hogy Stohl Buci virágokat osztogat, akár 30 kilométert is utaztak volna érte.
Megszoktuk már ugyan a látványt, hogy Stohl András Nagy Ő-ként virágokkal a kezében érkezik a hölgyek elé, de ezekért a tulipánokért most nem kellett úgy megküzdeni, mint a Nagy Ő villájának versenyzőinek. Hogy vajon mivel lepi meg párját, Krisztát – aki rendszerint ott ül a közönségben a Nagy Duett élő adásain –, sajnos nem volt módunkban megkérdezni. Könnyen lehet azonban, hogy március 8-án, vasárnap este erről is többet megtudhatunk, ha ismét feltűnik a TV2 élő show-jában a stúdióban.
